عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230326/مركز-الفلك-يحسم-الجدل-بشأن-توقيت-صلاة-الفجر-الصحيح-في-الدول-العربية-صور-1075147973.html
مركز الفلك يحسم الجدل بشأن توقيت صلاة الفجر الصحيح في الدول العربية... صور
مركز الفلك يحسم الجدل بشأن توقيت صلاة الفجر الصحيح في الدول العربية... صور
حسم مركز الفلك الدولي، الجدل الذي انتشر مؤخرا بشأن صحة توقيت الفجر المعمول به حاليا في مصر وعدد من الدول العربية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T10:55+0000
2023-03-26T10:55+0000
مجتمع
منوعات
العالم العربي
رمضان
رمضان 2023
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103902/77/1039027706_0:174:4878:2918_1920x0_80_0_0_2448052ee57040d67073f0ec4fe82a2b.jpg
وقال المركز عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إنه "يكثر بين الفينة والأخرى حديث البعض عن عدم صحة موعد صلاة الفجر الموجود في تقاويم الدول الإسلامية، وأنه متقدم على الوقت الحقيقي، وأن الآذان يرفع قبل وقته والسماء ما زالت مظلمة".وأضاف "هذا كلام غير صحيح".وتابع "موعد صلاة الفجر المبين في تقاويم الدول التالية صحيح: السعودية ومصر والأردن وفلسطين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها".وأشار المركز إلى أن حجة المشككين أنهم رصدوا الفجر من مكان مظلم ولم يتبين لهم الفجر الصادق إلا بعد الآذان بفترة من الوقت.وأوضح المركز أن الخطأ الذي وقع به هؤلاء –بحسن نية- أنهم رصدوا الفجر من أماكن غير مناسبة إما بسبب وجود إضاءة مدن قريبة أو بسبب الرصد من مكان غير صافي، وبالتالي لم يشاهدوا الفجر على الرغم من طلوعه، ولو رصدوا الفجر من مكان مظلم تماما وصاف تماما، لشاهدوا الفجر مع الآذان.وواصل "يشاع بأن الفجر المحسوب هو للشفق الفلكي الذي يوافق الفجر الكاذب، وهذا غير صحيح إطلاقا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، ويعرفه أهل الاختصاص جيدا".وشدد المركز على أن موعد الفجر في التقاويم صحيح، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/خمس-ظواهر-فلكية-مذهلة-يمكنك-أن-تراها-بأم-عينك-في-رمضان-1075144739.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103902/77/1039027706_379:0:4499:3090_1920x0_80_0_0_88455ac2c42673907055b3d9ad169cb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, العالم العربي, رمضان, رمضان 2023, الأخبار
منوعات, العالم العربي, رمضان, رمضان 2023, الأخبار

مركز الفلك يحسم الجدل بشأن توقيت صلاة الفجر الصحيح في الدول العربية... صور

10:55 GMT 26.03.2023
© AP Photo / Khalil Hamra / جامع الأزهر الشريف في القاهرة
جامع الأزهر الشريف في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Khalil Hamra /
تابعنا عبرTelegram
حسم مركز الفلك الدولي، الجدل الذي انتشر مؤخرا بشأن صحة توقيت الفجر المعمول به حاليا في مصر وعدد من الدول العربية.
وقال المركز عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إنه "يكثر بين الفينة والأخرى حديث البعض عن عدم صحة موعد صلاة الفجر الموجود في تقاويم الدول الإسلامية، وأنه متقدم على الوقت الحقيقي، وأن الآذان يرفع قبل وقته والسماء ما زالت مظلمة".
وأضاف "هذا كلام غير صحيح".
وتابع "موعد صلاة الفجر المبين في تقاويم الدول التالية صحيح: السعودية ومصر والأردن وفلسطين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها".
وأشار المركز إلى أن حجة المشككين أنهم رصدوا الفجر من مكان مظلم ولم يتبين لهم الفجر الصادق إلا بعد الآذان بفترة من الوقت.
M62 - مجموعة نجوم كروية من المجرات في كوكبة الحواء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
مجتمع
خمس ظواهر فلكية مذهلة يمكنك أن تراها بأم عينك في رمضان
09:25 GMT
وأوضح المركز أن الخطأ الذي وقع به هؤلاء –بحسن نية- أنهم رصدوا الفجر من أماكن غير مناسبة إما بسبب وجود إضاءة مدن قريبة أو بسبب الرصد من مكان غير صافي، وبالتالي لم يشاهدوا الفجر على الرغم من طلوعه، ولو رصدوا الفجر من مكان مظلم تماما وصاف تماما، لشاهدوا الفجر مع الآذان.
وواصل "يشاع بأن الفجر المحسوب هو للشفق الفلكي الذي يوافق الفجر الكاذب، وهذا غير صحيح إطلاقا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، ويعرفه أهل الاختصاص جيدا".
وشدد المركز على أن موعد الفجر في التقاويم صحيح، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала