https://sputnikarabic.ae/20230327/إرهابي-يسلم-نفسه-للسلطات-العسكرية-الجزائرية-1075195823.html
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن إرهابيا يدعى ملوكي لحبيب وكنيته "ربيع"، كان قد سلم نفسه للسلطات العسكرية في ولاية برج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:53+0000
2023-03-27T11:53+0000
2023-03-27T11:53+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا لوزارة الدفاع الوطني، أوضحت فيه أن "الإرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل منذ سنة 2012".وعثرت السلطات بحوزة الإرهابي، على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وقنبلتين يدويتين بمشعلين و5 مخازن وكمية من الذخيرة.يذكر أن منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا تشهدا تطورات خطيرة على صعيد حضور ونشاط الجماعات الإرهابية هناك التي تطول العديد من البلدان ومنها دول شمال أفريقيا.تؤكد الحادثة التي وقعت، مطلع مارس/ آذار، في الدار البيضاء، والتي قامت فيها مجموعة إرهابية بحرق شرطي والتمثيل بجثته، تؤكد التحذيرات السابقة من سعي التنظيمات في منطقة الساحل والصحراء لتجنيد بعض العناصر في دول المنطقة، في إطار الإعلان عن حضورها في المنطقة.وفي وقت سابق، أعلن بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الجزائر-تعلن-إطلاق-وكالة-وطنية-لتحلية-مياه-البحر-1075129147.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الجزائر, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, أخبار العالم الآن
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية
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أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن إرهابيا يدعى ملوكي لحبيب وكنيته "ربيع"، كان قد سلم نفسه للسلطات العسكرية في ولاية برج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة.
ونقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية بيانا لوزارة الدفاع الوطني، أوضحت فيه أن "الإرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل منذ سنة 2012".
وعثرت السلطات بحوزة الإرهابي، على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وقنبلتين يدويتين بمشعلين و5 مخازن وكمية من الذخيرة.
يذكر أن منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا تشهدا تطورات خطيرة على صعيد حضور ونشاط الجماعات الإرهابية هناك التي تطول العديد من البلدان ومنها دول شمال أفريقيا.
تؤكد الحادثة التي وقعت، مطلع مارس/ آذار، في الدار البيضاء، والتي قامت فيها مجموعة إرهابية بحرق شرطي والتمثيل بجثته، تؤكد التحذيرات السابقة من سعي التنظيمات في منطقة الساحل والصحراء لتجنيد بعض العناصر في دول المنطقة، في إطار الإعلان عن حضورها في المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلن بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم "داعش"
(الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي.