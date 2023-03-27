https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-الناتو-يتسبب-باستيقاظ-تحالف-كان-يخشاه-العسكريون-الاستراتيجيون-الغربيون-دائما-1075191889.html
صحيفة: الناتو يتسبب باستيقاظ تحالف كان يخشاه العسكريون الاستراتيجيون الغربيون دائما
صحيفة: الناتو يتسبب باستيقاظ تحالف كان يخشاه العسكريون الاستراتيجيون الغربيون دائما
كتب الصحفي، أندرو شنغ، في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن التقارب بين روسيا والصين أدى إلى تشكيل مجموعة كبيرة من خصوم الناتو. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:17+0000
2023-03-27T10:17+0000
2023-03-27T10:17+0000
العالم
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جاء في المنشور: "ستقف أوروبا والبقية إلى جانب المنتصر. من الواضح الآن أن الاتحاد الأوروبي ضعف بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تم قطع إمداداته من الغذاء والطاقة والمعادن الرخيصة من روسيا".ويشير المقال إلى أن الناتو قد فعل ما كان يخشاه دائمًا الاستراتيجيون العسكريون في الغرب، من خلال القتال ضد خصمين، ولكن في منطقة لا يمكن لأي أسطول أن يحاصرها، كما وصف الصين وروسيا بـ "التهديدات الوجودية".قام شي جين بينغ بزيارة دولة إلى موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه. في اليوم الأول، تحدث قادة روسيا والصين وجهاً لوجه لمدة أربع ساعات ونصف؛ وفي اليوم الثاني، استغرقت المفاوضات بصيغ مختلفة حوالي ست ساعات.ووصف بوتين وشي جين بينغ الاجتماع بالناجح. وبعد الزيارة وقعا على بيانين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: الناتو يتسبب باستيقاظ تحالف كان يخشاه العسكريون الاستراتيجيون الغربيون دائما
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كتب الصحفي، أندرو شنغ، في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن التقارب بين روسيا والصين أدى إلى تشكيل مجموعة كبيرة من خصوم الناتو.
جاء في المنشور: "ستقف أوروبا والبقية إلى جانب المنتصر. من الواضح الآن أن الاتحاد الأوروبي ضعف بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تم قطع إمداداته من الغذاء والطاقة والمعادن الرخيصة من روسيا".
ويشير المقال إلى أن الناتو قد فعل ما كان يخشاه دائمًا الاستراتيجيون العسكريون في الغرب
، من خلال القتال ضد خصمين، ولكن في منطقة لا يمكن لأي أسطول أن يحاصرها، كما وصف الصين وروسيا بـ "التهديدات الوجودية".
قام شي جين بينغ بزيارة دولة إلى موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه. في اليوم الأول، تحدث قادة روسيا والصين وجهاً لوجه لمدة أربع ساعات ونصف؛ وفي اليوم الثاني، استغرقت المفاوضات بصيغ مختلفة حوالي ست ساعات.
ووصف بوتين وشي جين بينغ الاجتماع بالناجح. وبعد الزيارة وقعا على بيانين.