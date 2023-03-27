https://sputnikarabic.ae/20230327/لافروف-موسكو-ستحدد-آفاق-التعاون-مع-الغرب-بشروطها-الخاصة-1075194367.html
لافروف: موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة
لافروف: موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة إذا "استيقظ قادتها". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:19+0000
2023-03-27T11:19+0000
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وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق "غورتشاكوف" للدبلوماسية العامة: "أما بالنسبة للقادة الحاليين للولايات المتحدة وحلفائهم، فنحن نرى أنهم غارقون في رهاب روسيا (روسوفوبيا)، وإذا استيقظوا، فسنقرر موقفنا بشأن احتمالات إقامة مزيد من العلاقات معهم، لكننا بالطبع سنقرر بمفردنا وبشروطنا الخاصة".يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، عل خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-الهجوم-على-التيار-الشمالي--لم-ينفذ-من-دون-مشاركة-أجهزة-استخبارات-الدول-1075193117.html
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لافروف: موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة إذا "استيقظ قادتها".
وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق "غورتشاكوف" للدبلوماسية العامة: "أما بالنسبة للقادة الحاليين للولايات المتحدة وحلفائهم، فنحن نرى أنهم غارقون في رهاب روسيا (روسوفوبيا)، وإذا استيقظوا، فسنقرر موقفنا بشأن احتمالات إقامة مزيد من العلاقات معهم، لكننا بالطبع سنقرر بمفردنا وبشروطنا الخاصة".
يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، عل خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.
وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.