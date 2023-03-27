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لافروف: موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة
لافروف: موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة إذا "استيقظ قادتها". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T11:19+0000
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وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق "غورتشاكوف" للدبلوماسية العامة: "أما بالنسبة للقادة الحاليين للولايات المتحدة وحلفائهم، فنحن نرى أنهم غارقون في رهاب روسيا (روسوفوبيا)، وإذا استيقظوا، فسنقرر موقفنا بشأن احتمالات إقامة مزيد من العلاقات معهم، لكننا بالطبع سنقرر بمفردنا وبشروطنا الخاصة".يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، عل خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-الهجوم-على-التيار-الشمالي--لم-ينفذ-من-دون-مشاركة-أجهزة-استخبارات-الدول-1075193117.html
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لافروف: موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة

11:19 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو ستحدد آفاق التعاون مع الغرب بشروطها الخاصة إذا "استيقظ قادتها".
وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء صندوق "غورتشاكوف" للدبلوماسية العامة: "أما بالنسبة للقادة الحاليين للولايات المتحدة وحلفائهم، فنحن نرى أنهم غارقون في رهاب روسيا (روسوفوبيا)، وإذا استيقظوا، فسنقرر موقفنا بشأن احتمالات إقامة مزيد من العلاقات معهم، لكننا بالطبع سنقرر بمفردنا وبشروطنا الخاصة".
يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، عل خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
بيسكوف: الهجوم على "التيار الشمالي" لم ينفذ من دون مشاركة أجهزة استخبارات الدول
10:59 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.
وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.
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