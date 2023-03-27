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https://sputnikarabic.ae/20230327/متحولون-جنسيا-يعتدون-على-مسيرة-لحقوق-المرأة-في-نيوزيلندا-فيديو-1075207035.html
"متحولون جنسيا" يعتدون على مسيرة لحقوق المرأة في نيوزيلندا... فيديو
"متحولون جنسيا" يعتدون على مسيرة لحقوق المرأة في نيوزيلندا... فيديو
أظهرت مقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، مهاجمة مجموعة من "المتحولين جنسيا"، مشاركين في مسيرة لحقوق المرأة في مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:30+0000
2023-03-27T15:30+0000
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وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، مهاجمة "المتحولين جنسيا"، لناشطة بريطانية، من المدافعين عن حقوق المرأة، تدعى كيلي جاي كين، وأمطروها بالشتائم.وتمكنت المرأة من الهرب من الحشد الغاضب، بمساعدة ضباط الشرطة الذين طوقوها حتى لا تتمكن حشود المتحولين الغاضبة من الوصول إليها، وأظهر مقطع فيديو آخر، ضرب المتحولين لامرأة مسنة أخرى بقبضاتهم.من جانبها، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في نيوزيلندا الحادث، ولم تذكر سوى قيام أحد المتحولين بسكب عصير الطماطم على الناشطة كيلي جاي كين.وبررت وسائل الإعلام النيوزلندية ذلك، بمحاولتها "وقف الكراهية"، تجاه الأقليات الجنسية في جميع أنحاء العالم.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

"متحولون جنسيا" يعتدون على مسيرة لحقوق المرأة في نيوزيلندا... فيديو

15:30 GMT 27.03.2023
© AP Photo / Brett Phibbsهجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021
هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Brett Phibbs
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، مهاجمة مجموعة من "المتحولين جنسيا"، مشاركين في مسيرة لحقوق المرأة في مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، مهاجمة "المتحولين جنسيا"، لناشطة بريطانية، من المدافعين عن حقوق المرأة، تدعى كيلي جاي كين، وأمطروها بالشتائم.
وتمكنت المرأة من الهرب من الحشد الغاضب، بمساعدة ضباط الشرطة الذين طوقوها حتى لا تتمكن حشود المتحولين الغاضبة من الوصول إليها، وأظهر مقطع فيديو آخر، ضرب المتحولين لامرأة مسنة أخرى بقبضاتهم.
من جانبها، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في نيوزيلندا الحادث، ولم تذكر سوى قيام أحد المتحولين بسكب عصير الطماطم على الناشطة كيلي جاي كين.
وبررت وسائل الإعلام النيوزلندية ذلك، بمحاولتها "وقف الكراهية"، تجاه الأقليات الجنسية في جميع أنحاء العالم.
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