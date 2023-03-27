"متحولون جنسيا" يعتدون على مسيرة لحقوق المرأة في نيوزيلندا... فيديو
© AP Photo / Brett Phibbsهجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021
© AP Photo / Brett Phibbs
أظهرت مقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، مهاجمة مجموعة من "المتحولين جنسيا"، مشاركين في مسيرة لحقوق المرأة في مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، مهاجمة "المتحولين جنسيا"، لناشطة بريطانية، من المدافعين عن حقوق المرأة، تدعى كيلي جاي كين، وأمطروها بالشتائم.
OMFG #LetWomenSpeakAuckland pic.twitter.com/fsZmZMwu7o— Standing For Women #AdultHumanFemale (@StandingforXX) March 24, 2023
وتمكنت المرأة من الهرب من الحشد الغاضب، بمساعدة ضباط الشرطة الذين طوقوها حتى لا تتمكن حشود المتحولين الغاضبة من الوصول إليها، وأظهر مقطع فيديو آخر، ضرب المتحولين لامرأة مسنة أخرى بقبضاتهم.
New angle of the violence at today's #LetWomenSpeak event in NZ. KJK and security are barely able to escape the crushing mob of deranged trans activists. Remember, this is the "right side of history". pic.twitter.com/B8fI452bUz— Araweelo_ (@Araweel0Returns) March 25, 2023
من جانبها، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في نيوزيلندا الحادث، ولم تذكر سوى قيام أحد المتحولين بسكب عصير الطماطم على الناشطة كيلي جاي كين.
وبررت وسائل الإعلام النيوزلندية ذلك، بمحاولتها "وقف الكراهية"، تجاه الأقليات الجنسية في جميع أنحاء العالم.