https://sputnikarabic.ae/20230327/محاولة-اغتيال-قائد-شرطة-ماريوبول-1075187887.html
محاولة اغتيال قائد شرطة ماريوبول... فيديو
محاولة اغتيال قائد شرطة ماريوبول... فيديو
أعلن ممثل وكالات إنفاذ القانون إن قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، انفجرت عندما كان بجوار السيارة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:01+0000
2023-03-27T09:01+0000
2023-03-27T09:23+0000
العالم
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وقال: "انفجرت قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، عندما كان بجوار السيارة، ولم يصب بجروح خطيرة خلال محاولة الاغتيال ولم يتطلب الأمر إسعافه إلى المستشفى".وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، يعمل خبراء الطب الشرعي في مكان محاولة الاغتيال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
محاولة اغتيال قائد شرطة ماريوبول... فيديو
09:01 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
أعلن ممثل وكالات إنفاذ القانون إن قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، انفجرت عندما كان بجوار السيارة.
وقال: "انفجرت قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، عندما كان بجوار السيارة، ولم يصب بجروح خطيرة خلال محاولة الاغتيال ولم يتطلب الأمر إسعافه إلى المستشفى".
وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، يعمل خبراء الطب الشرعي في مكان محاولة الاغتيال.