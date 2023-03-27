عربي
https://sputnikarabic.ae/20230327/محاولة-اغتيال-قائد-شرطة-ماريوبول-1075187887.html
محاولة اغتيال قائد شرطة ماريوبول... فيديو
محاولة اغتيال قائد شرطة ماريوبول... فيديو
أعلن ممثل وكالات إنفاذ القانون إن قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، انفجرت عندما كان بجوار السيارة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:01+0000
2023-03-27T09:23+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066975056_0:166:2951:1826_1920x0_80_0_0_e41bf5a889dd523ce2e1c55f512c1141.jpg
وقال: "انفجرت قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، عندما كان بجوار السيارة، ولم يصب بجروح خطيرة خلال محاولة الاغتيال ولم يتطلب الأمر إسعافه إلى المستشفى".وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، يعمل خبراء الطب الشرعي في مكان محاولة الاغتيال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066975056_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_b268924f904b5f2c268c13e059135c4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

محاولة اغتيال قائد شرطة ماريوبول... فيديو

09:01 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 27.03.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يكتشف ألغاما على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن ممثل وكالات إنفاذ القانون إن قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، انفجرت عندما كان بجوار السيارة.
وقال: "انفجرت قنبلة مثبتة أسفل سيارة ميخائيل موسكفين، قائد شرطة ماريوبول، عندما كان بجوار السيارة، ولم يصب بجروح خطيرة خلال محاولة الاغتيال ولم يتطلب الأمر إسعافه إلى المستشفى".
وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، يعمل خبراء الطب الشرعي في مكان محاولة الاغتيال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала