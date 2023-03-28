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أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق
أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق
يرسو أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب"، في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T11:31+0000
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تستضيف مدينة البصرة العراقية السفينة "لوغوس هوب"(Logos Hope) التي تحمل أكبر معرض كتب عائم في العالم على متنها. يمكن لزوار من جميع الأعمار زيارتها والاستمتاع بقراءة الكتب المتنوعة.اقرأ أيضا - أكبر مكتبة عائمة ترسو في مرفأ بيروت و أكبر مكتبة عائمة في العالم تصل الأردن الأسبوع المقبلوشاهد أيضا - أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري... صور
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фото, صور, العراق, أخبار العراق اليوم
фото, صور, العراق, أخبار العراق اليوم

أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق

11:31 GMT 28.03.2023
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يرسو أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب"، في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق.
تستضيف مدينة البصرة العراقية السفينة "لوغوس هوب"(Logos Hope) التي تحمل أكبر معرض كتب عائم في العالم على متنها. يمكن لزوار من جميع الأعمار زيارتها والاستمتاع بقراءة الكتب المتنوعة.
اقرأ أيضا - أكبر مكتبة عائمة ترسو في مرفأ بيروت و أكبر مكتبة عائمة في العالم تصل الأردن الأسبوع المقبل
وشاهد أيضا - أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري... صور
© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

تلميذات مدرسة يزرن أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

تلميذات مدرسة يزرن أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

تلميذات مدرسة يزرن أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة &quot;لوغوس هوب&quot; (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Hussein Faleh

زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023

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