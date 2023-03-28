https://sputnikarabic.ae/20230328/أكبر-معرض-كتب-عائم-في-العالم-يصل-إلى-العراق-1075231432.html

أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق

أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق

يرسو أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب"، في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

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تستضيف مدينة البصرة العراقية السفينة "لوغوس هوب"(Logos Hope) التي تحمل أكبر معرض كتب عائم في العالم على متنها. يمكن لزوار من جميع الأعمار زيارتها والاستمتاع بقراءة الكتب المتنوعة.اقرأ أيضا - أكبر مكتبة عائمة ترسو في مرفأ بيروت و أكبر مكتبة عائمة في العالم تصل الأردن الأسبوع المقبلوشاهد أيضا - أكبر مكتبة عائمة تصل إلى ميناء بورسعيد المصري... صور

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