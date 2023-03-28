أكبر معرض كتب عائم في العالم يصل إلى العراق
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
تلميذات مدرسة يزرن أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
تلميذات مدرسة يزرن أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، أكبر معرض كتب عائم في العالم، راسية في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023
زوار أكبر معرض كتب عائم في العالم، على متن سفينة "لوغوس هوب" (Logos Hope)، التي ترسو في ميناء مدينة البصرة جنوبي العراق،27 مارس 2023