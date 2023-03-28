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https://sputnikarabic.ae/20230328/إسبانيا-تتخذ-إجراءات-تأديبية-ضد-غوغل-للاشتباه-في-انتهاك-قوانين-المنافسة-مع-وسائل-الإعلام--1075260992.html
إسبانيا تتخذ إجراءات تأديبية ضد "غوغل" للاشتباه في انتهاك قوانين المنافسة مع وسائل الإعلام
إسبانيا تتخذ إجراءات تأديبية ضد "غوغل" للاشتباه في انتهاك قوانين المنافسة مع وسائل الإعلام
أعلنت اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة (CNMC) يوم الثلاثاء أنها قامت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد شركة غوغل للاشتباه في انتهاكها للقوانين المنافسة فيما... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T23:06+0000
2023-03-28T23:06+0000
شركة غوغل
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موسكو - سبوتنيك. وأضافت اللجنة في بيانها أنها تحقق في سلسلة من الممارسات التي يمكن أن تعني سوء استغلال غوغل لموقعها السائد بالنسبة لناشري المطبوعات الصحفية ووكالات الأنباء المتواجدة في إسبانيا.ويشتبه الرقابة في أن جوجل قد تفرض شروط تجارية غير عادلة على وسائل الإعلام الإسبانية لاستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر، بالإضافة إلى التحقيق في حالات الاشتباه في عدم المنافسة العادلة من غوغل.وتبلغ المدة القصوى للتحقيق وحل القضية التي تم إجراؤها بمبادرة من اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة 18 شهرًا وفقًا للبيان.
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شركة غوغل, حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, وسائل الإعلام
شركة غوغل, حكومة إسبانيا, العالم, أخبار العالم الآن, وسائل الإعلام

إسبانيا تتخذ إجراءات تأديبية ضد "غوغل" للاشتباه في انتهاك قوانين المنافسة مع وسائل الإعلام

23:06 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVشركة "غوغل" الأمريكية
شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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أعلنت اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة (CNMC) يوم الثلاثاء أنها قامت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد شركة غوغل للاشتباه في انتهاكها للقوانين المنافسة فيما يتعلق بوسائل الإعلام الإسبانية.
موسكو - سبوتنيك. وأضافت اللجنة في بيانها أنها تحقق في سلسلة من الممارسات التي يمكن أن تعني سوء استغلال غوغل لموقعها السائد بالنسبة لناشري المطبوعات الصحفية ووكالات الأنباء المتواجدة في إسبانيا.
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27 نوفمبر 2017, 09:55 GMT
ويشتبه الرقابة في أن جوجل قد تفرض شروط تجارية غير عادلة على وسائل الإعلام الإسبانية لاستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر، بالإضافة إلى التحقيق في حالات الاشتباه في عدم المنافسة العادلة من غوغل.
وتبلغ المدة القصوى للتحقيق وحل القضية التي تم إجراؤها بمبادرة من اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة 18 شهرًا وفقًا للبيان.
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