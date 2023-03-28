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البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته "الأعراف الدبلوماسية"
البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته "الأعراف الدبلوماسية"
استدعت البحرين، اليوم الثلاثاء، مؤيد عمر عبد الرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:45+0000
2023-03-28T15:45+0000
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وأبلغت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين.وأضافت الوكالة أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".واعتبر الوزير ذلك "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، وفق المصدر ذاته.ولم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها الدبلوماسي العراقي.
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البحرين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
البحرين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته "الأعراف الدبلوماسية"

15:45 GMT 28.03.2023
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
قصر الصخير الملكي في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . M.HEMIDA
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استدعت البحرين، اليوم الثلاثاء، مؤيد عمر عبد الرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.
وأبلغت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين.
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وأضافت الوكالة أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".
واعتبر الوزير ذلك "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، وفق المصدر ذاته.
ولم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها الدبلوماسي العراقي.
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