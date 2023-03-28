https://sputnikarabic.ae/20230328/الخارجية-الروسية-موسكو-تأسف-لمشاركة-غوتيريش-في-مسرحية-غير-لائقة-بعنوان-قمة-من-أجل-الديمقراطية-1075225567.html
روسيا تأسف لمشاركة غوتيريش في مسرحية غير لائقة بعنوان "قمة من أجل الديمقراطية"
روسيا تأسف لمشاركة غوتيريش في مسرحية غير لائقة بعنوان "قمة من أجل الديمقراطية"
أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن أسف موسكو لمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في "قمة... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T09:09+0000
2023-03-28T09:09+0000
2023-03-28T09:26+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليقها على ما أطلق عليه اسم "قمة من أجل الديمقراطية"، التي تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية: "من المؤسف للغاية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر المشاركة في هذه المسرحية غير اللائقة".وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الحدث الدولي، على غرار ذلك الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر2021، هو المحاولة الثانية من قبل الإدارة الأمريكية لعقد مؤتمر لتشكيل تحالف من "الدول الديمقراطية"، كما يطلق عليها في واشنطن؛ مع الدور القيادي لواشنطن.ونوهت زاخاروفا إلى أن القمم الديمقراطية، هي مظهر من مظاهر الممارسات الاستعمارية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية؛ وخلف الجهود المبذولة لتنظيمها وعقدها، هناك رغبة في تحديث وإضفاء الشرعية على الأدوات الأمريكية للرقابة الخارجية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول السيادية.وشددت المتحدثة باسم الخارجية، على أن موسكو تعارض بحزم "الديمقراطية" بحسب التفسير الأمريكي، الذي يتم فرضه باعتباره "المقياس الوحيد للأشياء"، ولا جدال فيه.والقمة "من أجل الديمقراطية"، هي قمة افتراضية تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية "لتجديد الديمقراطية في الداخل، ومواجهة الأنظمة الاستبدادية في الخارج". وتتضمن القمة ثلاث قضايا، هي الدفاع ضد الاستبداد، ومعالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.وعقدت القمة الأولى "من أجل الديمقراطية"، في كانون الأول/ديسمبر 2021؛ ومن المقرر عقد القمة الثانية في الفترة من 28 إلى 30 آذار/مارس الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220214/غوتيرش-لا-يمكننا-القبول-ببساطة-احتمال-حدوث-مثل-هذا-الصراع-المدمر-في-أوكرانيا-1058564512.html
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روسيا
روسيا تأسف لمشاركة غوتيريش في مسرحية غير لائقة بعنوان "قمة من أجل الديمقراطية"
09:09 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن أسف موسكو لمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في "قمة الديمقراطية" الأمريكية؛ معتبرة الحدث "عرضا مسرحيا غير لائق".
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليقها على ما أطلق عليه اسم "قمة من أجل الديمقراطية"، التي تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية: "من المؤسف للغاية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر المشاركة في هذه المسرحية غير اللائقة".
وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الحدث الدولي، على غرار ذلك الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر2021، هو المحاولة الثانية من قبل الإدارة الأمريكية لعقد مؤتمر لتشكيل تحالف من "الدول الديمقراطية"، كما يطلق عليها في واشنطن؛ مع الدور القيادي لواشنطن.
"نحن نعتبر أن ادعاء القيادة في تعزيز القيم الديمقراطية على نطاق عالمي، هو ذروة النفاق من جانب السلطات الأمريكية، في ظروف لا يمكن حتى وصف سمعتها في هذا المجال بأنه مشكوك فيها، بل تم تدميرها بالكامل".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
14 فبراير 2022, 21:16 GMT
ونوهت زاخاروفا إلى أن القمم الديمقراطية، هي مظهر من مظاهر الممارسات الاستعمارية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية؛ وخلف الجهود المبذولة لتنظيمها وعقدها، هناك رغبة في تحديث وإضفاء الشرعية على الأدوات الأمريكية للرقابة الخارجية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول السيادية.
وتابعت: "تم الترويج لإجبار الجميع على رؤية العالم من خلال نظام قائم على القواعد، لخدمة المصالح العالمية لواشنطن. وفي الوقت نفسه، نتحدث عن تشكيل برنامج أيديولوجي لمحاربة أولئك الذين تحاول النخبة السياسية الأمريكية تسميتهم بالأنظمة الاستبدادية. وهذه في المقام الأول، هي روسيا والصين".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
وشددت المتحدثة باسم الخارجية، على أن موسكو تعارض بحزم "الديمقراطية" بحسب التفسير الأمريكي، الذي يتم فرضه باعتباره "المقياس الوحيد للأشياء"، ولا جدال فيه.
والقمة "من أجل الديمقراطية"، هي قمة افتراضية تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية "لتجديد الديمقراطية في الداخل، ومواجهة الأنظمة الاستبدادية في الخارج". وتتضمن القمة ثلاث قضايا، هي الدفاع ضد الاستبداد، ومعالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وعقدت القمة الأولى "من أجل الديمقراطية"، في كانون الأول/ديسمبر 2021؛ ومن المقرر عقد القمة الثانية في الفترة من 28 إلى 30 آذار/مارس الجاري.