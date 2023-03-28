https://sputnikarabic.ae/20230328/الرئاسة-الفلسطينية-اقتحام-مستوطنين-للأقصى-في-رمضان-تحد-سافر-واستفزاز-1075247471.html
الرئاسة الفلسطينية: اقتحام مستوطنين للأقصى في رمضان تحد سافر واستفزاز
الرئاسة الفلسطينية: اقتحام مستوطنين للأقصى في رمضان تحد سافر واستفزاز
أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام 85 مستوطنا إسرائيليا للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، واصفة الاقتحام بأنه "تحد سافر واستفزاز". 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:16+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وجاء في البيان "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو تحد سافر واستفزاز، وهو عمل مدان ومرفوض".واعتبر أن استمرار "الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار".وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة".وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/قوات-إسرائيلية-تقتحم-المسجد-الأقصى-وتخرج-المعتكفين-منه-ومستوطنون-يؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-1075145678.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئاسة الفلسطينية: اقتحام مستوطنين للأقصى في رمضان تحد سافر واستفزاز
15:16 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام 85 مستوطنا إسرائيليا للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، واصفة الاقتحام بأنه "تحد سافر واستفزاز".
جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
"وفا".
وجاء في البيان "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو تحد سافر واستفزاز، وهو عمل مدان ومرفوض".
واعتبر أن استمرار "الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار".
وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة".
وكان 85 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى
في وقت سابق اليوم، في ظل حماية الشرطة الإسرائيلية برفقة عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك.
وفي باحات المسجد الأقصى، نظم المستوطنون الإسرائيليون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.