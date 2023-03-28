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https://sputnikarabic.ae/20230328/السلطات-البلجيكية-تلقي-القبض-على-8-أشخاص-لشبهة-القيام-بعمل-إرهابي-1075226710.html
السلطات البلجيكية تلقي القبض على 8 أشخاص لشبهة القيام بعمل إرهابي
السلطات البلجيكية تلقي القبض على 8 أشخاص لشبهة القيام بعمل إرهابي
ألقت السلطات البلجيكية القبض على 8 أشخاص للاشتباه في قيامهم بعمل إرهابي داخل البلاد. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T09:22+0000
2023-03-28T10:03+0000
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أمستردام- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "إتش. إل. إن" البلجيكية، اليوم الثلاثاء، فإن الموقوفين ينتمون إلى عدة مدن مشتبه في ضلوعهم "بهجوم إرهابي"، فيما أكد المدعي العام البلجيكي أن هدف الهجوم غير محدد بعد.وقالت الصحيفة: "نفذت الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب، بناءً على طلب قاضي التحقيق، عمليات تفتيش للمنازل في 5 مدن بلجيكية الليلة الماضية وتم إلقاء القبض على 8 أشخاص".وفيما أفادت أن السلطات "اشتبهت في قيام اثنين على الأقل من المتورطين بالتحضير لارتكاب هجوم إرهابي في بلجيكا"، فقد أكدت أن "مكتب المدعي العام الاتحادي لم يحدد الهدف من الهجوم بعد".طالع أيضا: بلجيكا تعلن اعتقال شخص مشتبه باستعداده لتنفيذ هجوم إرهابي
https://sputnikarabic.ae/20210201/بلجيكا-هجوم-مسلح-في-مترو-أنفاق-بروكسل-1047975146.html
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أخبار بلجيكا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار بلجيكا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

السلطات البلجيكية تلقي القبض على 8 أشخاص لشبهة القيام بعمل إرهابي

09:22 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / HATIM KAGHATالشرطة البلجيكية في بروكسل
الشرطة البلجيكية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
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ألقت السلطات البلجيكية القبض على 8 أشخاص للاشتباه في قيامهم بعمل إرهابي داخل البلاد.
أمستردام- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "إتش. إل. إن" البلجيكية، اليوم الثلاثاء، فإن الموقوفين ينتمون إلى عدة مدن مشتبه في ضلوعهم "بهجوم إرهابي"، فيما أكد المدعي العام البلجيكي أن هدف الهجوم غير محدد بعد.
الشرطة البلجيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2021
بلجيكا... هجوم مسلح في مترو أنفاق بروكسل
1 فبراير 2021, 17:05 GMT
وقالت الصحيفة: "نفذت الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب، بناءً على طلب قاضي التحقيق، عمليات تفتيش للمنازل في 5 مدن بلجيكية الليلة الماضية وتم إلقاء القبض على 8 أشخاص".
وفيما أفادت أن السلطات "اشتبهت في قيام اثنين على الأقل من المتورطين بالتحضير لارتكاب هجوم إرهابي في بلجيكا"، فقد أكدت أن "مكتب المدعي العام الاتحادي لم يحدد الهدف من الهجوم بعد".
طالع أيضا: بلجيكا تعلن اعتقال شخص مشتبه باستعداده لتنفيذ هجوم إرهابي
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