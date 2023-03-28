https://sputnikarabic.ae/20230328/تركيا-تتعهد-بمواصلة-تقديم-كافة-أنواع-الدعم-لفلسطين-1075260083.html
تركيا تتعهد بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم لفلسطين
تركيا تتعهد بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم لفلسطين
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم الذي تحتاجه فلسطين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T21:34+0000
2023-03-28T21:34+0000
2023-03-28T21:36+0000
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال الرئاسة التركية.وقال الرئيس التركي إن أنقرة سوف تواصل تقديم كل ما تحتاجه فلسطين من دعم، بحسب وكالة "الأناضول".وعبر أردوغان عن شكره على التضامن الذي أظهرته فلسطين في أعقاب الزلازل الذي ضرب تركيا الشهر الماضي.وفي الإطار ذاته ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أجرى مباحثات مع نظيره التركي، حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.وتبال الرئيسان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وأكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما.وعبر الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن تجتاز تركيا وشعبها تداعيات الزلزال المدمر الذي وقع، في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20210512/أردوغان-يبحث-مع-بوتين-هاتفيا-الوضع-في-فلسطين-1048948422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
تركيا تتعهد بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم لفلسطين
21:34 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 21:36 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم الذي تحتاجه فلسطين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال الرئاسة التركية.
وقال الرئيس التركي إن أنقرة سوف تواصل تقديم كل ما تحتاجه فلسطين من دعم، بحسب وكالة
"الأناضول".
وعبر أردوغان عن شكره على التضامن الذي أظهرته فلسطين في أعقاب الزلازل الذي ضرب تركيا الشهر الماضي.
وفي الإطار ذاته ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أجرى مباحثات مع نظيره التركي
، حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وتبال الرئيسان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وأكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما.
وعبر الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن تجتاز تركيا وشعبها تداعيات الزلزال المدمر الذي وقع، في فبراير/ شباط الماضي.