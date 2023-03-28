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تركيا تقدم تعازيها للسعودية في ضحايا حادث مروري مروع
تركيا تقدم تعازيها للسعودية في ضحايا حادث مروري مروع
قدمت الحكومة التركية، تعازيها إلى المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث مروري مروع تسبب في مصرع وإصابة العشرات. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T17:35+0000
2023-03-28T17:35+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان: "نشعر بحزن عميق لمصرع 20 شخصًا وإصابة العديد في حادث الحافلة الذي وقع بتاريخ 27 مارس/ آذار في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية".وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي، ونقدم تعازينا لذويهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".تسبب حادث مروري يوم الاثنين الماضي لحافلة كانت متجهة من مدينة عسير، جنوب غربي المملكة إلى مكة المكرمة، في مصرع 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين.
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أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

تركيا تقدم تعازيها للسعودية في ضحايا حادث مروري مروع

17:35 GMT 28.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . POOL
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قدمت الحكومة التركية، تعازيها إلى المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث مروري مروع تسبب في مصرع وإصابة العشرات.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال البيان: "نشعر بحزن عميق لمصرع 20 شخصًا وإصابة العديد في حادث الحافلة الذي وقع بتاريخ 27 مارس/ آذار في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية".
وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي، ونقدم تعازينا لذويهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
تسبب حادث مروري يوم الاثنين الماضي لحافلة كانت متجهة من مدينة عسير، جنوب غربي المملكة إلى مكة المكرمة، في مصرع 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين.
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