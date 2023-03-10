https://sputnikarabic.ae/20230310/تركيا-تهنئ-إيران-والسعودية-على-استئناف-العلاقات-1074583715.html
تركيا تهنئ إيران والسعودية على استئناف العلاقات
تركيا تهنئ إيران والسعودية على استئناف العلاقات
هنأت تركيا، مساء اليوم الجمعة، إيران والسعودية على توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها قبل 7 سنوات، واعتبرت أنقرة أنها خطوة مهمة تسهم في أمن... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم التوصل إليه في بكين في 10 مارس (آذار)، والذي ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.وهنأت الخارجية، إيران والسعودية "على هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة".وقالت إنها على ثقة بأن "هذا التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230310/مستشار-الأمن-الوطني-السعودي-المملكة-حرصت-على-فتح-صفحة-جديدة-مع-طهران-1074582408.html
https://sputnikarabic.ae/20230310/بينيت-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-انتصار-سياسي-لطهران-وتطور-خطير-لإسرائيل-1074570690.html
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أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تهنئ إيران والسعودية على استئناف العلاقات
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هنأت تركيا، مساء اليوم الجمعة، إيران والسعودية على توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها قبل 7 سنوات، واعتبرت أنقرة أنها خطوة مهمة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان
: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم التوصل إليه في بكين في 10 مارس (آذار)، والذي ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وهنأت الخارجية، إيران والسعودية "على هذه الخطوة المهمة
التي اتخذها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة".
وقالت إنها على ثقة بأن "هذا التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين
، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
، لإدانته بتهم منها الإرهاب.