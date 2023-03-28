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https://sputnikarabic.ae/20230328/تقرير-إسباني-يكشف-عن-خطة-لدعوة-ميسي-إلى-الدوري-الأمريكي-للمحترفين-1075245792.html
تقرير إسباني يكشف عن خطة لدعوة ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين
تقرير إسباني يكشف عن خطة لدعوة ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين
أشار تقرير إعلامي إلى خطة أمريكية لجلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T14:56+0000
2023-03-28T14:56+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الأندية الأمريكية وضعت خطة لجلب اللاعب لدوري المحترفين.أشار التقرير أن 29 ناديا أظهر استعداده لدفع راتب النجم الأرجنتيني، على أن يختار ميسي الفريق الذي يرغب بتمثيله.أضافت الصحيفة أن وجود الأرجنتيني في الدوري الأمريكي للمحترفين سيرفع بما لا يدع مجالاً للشك، من القيمة المالية التي ستُوزع على الأندية من بيع الحقوق.هذا ولم يعلق الأرجنتيني على العرض الأمريكي، وكان "باريس سان جيرمان" قد قدم عرضا ثانيا للتجديد مع الأرجنتيني في الوقت الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

تقرير إسباني يكشف عن خطة لدعوة ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين

14:56 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAميسي مع ابنه تياغو أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022
ميسي مع ابنه تياغو أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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أشار تقرير إعلامي إلى خطة أمريكية لجلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الأندية الأمريكية وضعت خطة لجلب اللاعب لدوري المحترفين.
أشار التقرير أن 29 ناديا أظهر استعداده لدفع راتب النجم الأرجنتيني، على أن يختار ميسي الفريق الذي يرغب بتمثيله.

واتفق ملاك الأندية على أن جميع الأندية الأمريكية، والبالغ عددها 29، ستساهم في جزء من راتب ميسي، حتى يتمكن التوقيع مع أحدها، وهو قرار يعود لميسي فقط، الأمر الذي سيجعل الأرجنتيني حرا في الانتقال إلى إنتر ميامي، أو لوس أنجلوس غالاكسي، أو حتى الانضمام لأي فريق من مدينة نيويورك.

أضافت الصحيفة أن وجود الأرجنتيني في الدوري الأمريكي للمحترفين سيرفع بما لا يدع مجالاً للشك، من القيمة المالية التي ستُوزع على الأندية من بيع الحقوق.
هذا ولم يعلق الأرجنتيني على العرض الأمريكي، وكان "باريس سان جيرمان" قد قدم عرضا ثانيا للتجديد مع الأرجنتيني في الوقت الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.
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