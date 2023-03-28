تقرير إسباني يكشف عن خطة لدعوة ميسي إلى الدوري الأمريكي للمحترفين
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAميسي مع ابنه تياغو أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
أشار تقرير إعلامي إلى خطة أمريكية لجلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الأندية الأمريكية وضعت خطة لجلب اللاعب لدوري المحترفين.
أشار التقرير أن 29 ناديا أظهر استعداده لدفع راتب النجم الأرجنتيني، على أن يختار ميسي الفريق الذي يرغب بتمثيله.
واتفق ملاك الأندية على أن جميع الأندية الأمريكية، والبالغ عددها 29، ستساهم في جزء من راتب ميسي، حتى يتمكن التوقيع مع أحدها، وهو قرار يعود لميسي فقط، الأمر الذي سيجعل الأرجنتيني حرا في الانتقال إلى إنتر ميامي، أو لوس أنجلوس غالاكسي، أو حتى الانضمام لأي فريق من مدينة نيويورك.
All 29 MLS teams are reportedly ready to work together to fund Messi's transfer to USA, & once there, clubs would collectively pay for Messi's wages. It would be upon Messi to choose which club he wants to join. The deal would reportedly see Messi earn over $1M a week.#Messi pic.twitter.com/cdp3fVDtBJ— Soccer Scoop (@SoccerScoop2) March 28, 2023
أضافت الصحيفة أن وجود الأرجنتيني في الدوري الأمريكي للمحترفين سيرفع بما لا يدع مجالاً للشك، من القيمة المالية التي ستُوزع على الأندية من بيع الحقوق.
هذا ولم يعلق الأرجنتيني على العرض الأمريكي، وكان "باريس سان جيرمان" قد قدم عرضا ثانيا للتجديد مع الأرجنتيني في الوقت الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.