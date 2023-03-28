https://sputnikarabic.ae/20230328/تقرير-النظام-الغذائي-في-بريطانيا-أكثر-فتكا-من-كوفيد-1075223471.html

تقرير: النظام الغذائي في بريطانيا أكثر فتكا من "كوفيد"

تقرير: النظام الغذائي في بريطانيا أكثر فتكا من "كوفيد"

وصف تقرير إعلامي "النظام الغذائي" البريطاني بالأكثر فتكا من "كوفيد"، فسكان المملكة يزدادون سمنة ليصبحوا الأكثر من سكان أوروبا الأكثر تناولا للأطعمة المصنعة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T08:14+0000

2023-03-28T08:14+0000

2023-03-28T08:14+0000

مجتمع

بريطانيا

العالم

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وصف التقرير الذي نشره موقع "ذا تايمز" أن السلطات لا تريد فعل أي شيء حيال ذلك، على الرغم من أن هذا أكثر خطورة من الأحداث التي وقعت في أوكرانيا.أضاف التقرير أن أكثر من 80% من الأطعمة المصنعة المباعة في بريطانيا غير صحية لدرجة أنها تعتبر غير آمنة للأطفال وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويتسبب هذا النظام الغذائي المكون من الأطعمة الرخيصة والسكرية والدهنية في زيادة الوزن.تابع التقرير أن 60% من البالغين في بريطانيا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2060. والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك احتجاج عام على هذا الأمر.وختم قائلا: "نحن مشلولون بسبب التردد السياسي. لا، أسوأ، نحن نتحرك للخلف. عاجلاً أم آجلاً، سيصبح الضرر الذي يلحقه نظامنا الغذائي الحالي غير مقبول سياسيا واقتصاديا".

https://sputnikarabic.ae/20230306/تقرير-أكثر-من-نصف-سكان-العالم-سيعانون-من-زيادة-الوزن-أو-السمنة-بحلول-عام-2035-1074387453.html

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