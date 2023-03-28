عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230328/تقرير-النظام-الغذائي-في-بريطانيا-أكثر-فتكا-من-كوفيد-1075223471.html
تقرير: النظام الغذائي في بريطانيا أكثر فتكا من "كوفيد"
تقرير: النظام الغذائي في بريطانيا أكثر فتكا من "كوفيد"
وصف تقرير إعلامي "النظام الغذائي" البريطاني بالأكثر فتكا من "كوفيد"، فسكان المملكة يزدادون سمنة ليصبحوا الأكثر من سكان أوروبا الأكثر تناولا للأطعمة المصنعة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T08:14+0000
2023-03-28T08:14+0000
مجتمع
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104462/40/1044624086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf9128515b50ccdade07bf1f0d4c1d03.jpg
وصف التقرير الذي نشره موقع "ذا تايمز" أن السلطات لا تريد فعل أي شيء حيال ذلك، على الرغم من أن هذا أكثر خطورة من الأحداث التي وقعت في أوكرانيا.أضاف التقرير أن أكثر من 80% من الأطعمة المصنعة المباعة في بريطانيا غير صحية لدرجة أنها تعتبر غير آمنة للأطفال وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويتسبب هذا النظام الغذائي المكون من الأطعمة الرخيصة والسكرية والدهنية في زيادة الوزن.تابع التقرير أن 60% من البالغين في بريطانيا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2060. والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك احتجاج عام على هذا الأمر.وختم قائلا: "نحن مشلولون بسبب التردد السياسي. لا، أسوأ، نحن نتحرك للخلف. عاجلاً أم آجلاً، سيصبح الضرر الذي يلحقه نظامنا الغذائي الحالي غير مقبول سياسيا واقتصاديا".
https://sputnikarabic.ae/20230306/تقرير-أكثر-من-نصف-سكان-العالم-سيعانون-من-زيادة-الوزن-أو-السمنة-بحلول-عام-2035-1074387453.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104462/40/1044624086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b423baa3d72cd617db7e2eca0a6e819.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

تقرير: النظام الغذائي في بريطانيا أكثر فتكا من "كوفيد"

08:14 GMT 28.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / وجبات سريعة / الانتقال إلى بنك الصوروجبات سريعة
وجبات سريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / وجبات سريعة
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف تقرير إعلامي "النظام الغذائي" البريطاني بالأكثر فتكا من "كوفيد"، فسكان المملكة يزدادون سمنة ليصبحوا الأكثر من سكان أوروبا الأكثر تناولا للأطعمة المصنعة.
وصف التقرير الذي نشره موقع "ذا تايمز" أن السلطات لا تريد فعل أي شيء حيال ذلك، على الرغم من أن هذا أكثر خطورة من الأحداث التي وقعت في أوكرانيا.

وأشار رجل الأعمال هنري ديمبابلي، في التقرير الذي نشره في الصحيفة أن البريطانيين يتناولون هذا النوع من الأطعمة أكثر من غيرهم في أوروبا، قائلا: "الأطعمة الفائقة المعالجة، التي عادة ما تكون عالية بالسعرات الحرارية وقليلة التغذية، مع مكونات غير معروفة وعدة مراحل من المعالجة الصناعية ، تشكل 57% من النظام الغذائي البريطاني. نحن نأكل من هذه الأشياء أكثر من أي دولة أوروبية أخرى".

أضاف التقرير أن أكثر من 80% من الأطعمة المصنعة المباعة في بريطانيا غير صحية لدرجة أنها تعتبر غير آمنة للأطفال وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويتسبب هذا النظام الغذائي المكون من الأطعمة الرخيصة والسكرية والدهنية في زيادة الوزن.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
مجتمع
أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035
6 مارس, 13:44 GMT
تابع التقرير أن 60% من البالغين في بريطانيا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2060. والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك احتجاج عام على هذا الأمر.
ووصف التقرير أن الأحداث المناخية غير المتوقعة، والتربة السيئة، وتناقص اللقحات، والجفاف، والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر هي أكبر المخاطر التي تهدد أمننا الغذائي (حتى أكثر من الصراع العسكري في أوكرانيا).
وختم قائلا: "نحن مشلولون بسبب التردد السياسي. لا، أسوأ، نحن نتحرك للخلف. عاجلاً أم آجلاً، سيصبح الضرر الذي يلحقه نظامنا الغذائي الحالي غير مقبول سياسيا واقتصاديا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала