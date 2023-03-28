https://sputnikarabic.ae/20230328/خبير-إيراني-لن-نساير-السياسة-الغربية-المماطلة-1075243032.html

خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة

خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" موضوعات مهمة مع خبراء ومختصين ومحللين سياسيين واقتصاديين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T14:06+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة

اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية، حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الإيراني، صالح القزويني لـ "بلا قيود":مجلس الأمن يرفض التحقيق في تفجير التيار الشمالي. وهو ما علق عليه الكاتب وأستاذ القانون الدولي نزيه منصور، بقوله:تطهير المنطقة الصناعية في مدينة أرتيوموفسك، وعنه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية، عمار قناة، لبرنامج "بلا قيود":احتجاجات بين اليمين واليسار تهدد وجود إسرائيل. الأمر الذي قال عنه مدير مركز "مسارات" للأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية هاني المصري:"أرامكو" السعودية توقّع اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمّع للبتروكيماويات في الصين. وهو ما قال عنه علي بو خمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية: فقرة "رحمة" الرمضانية من المغرب لإفطار 50 ألف صائم. وحول ذلك، قالت مؤسسة مبادرة "يلا نتعاونوا"، نوال الفيلالي، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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