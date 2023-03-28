https://sputnikarabic.ae/20230328/خبير-إيراني-لن-نساير-السياسة-الغربية-المماطلة-1075243032.html
خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة
خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" موضوعات مهمة مع خبراء ومختصين ومحللين سياسيين واقتصاديين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T14:06+0000
2023-03-28T14:06+0000
2023-03-28T14:06+0000
راديو
بلا قيود
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خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة
خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة
اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية، حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الإيراني، صالح القزويني لـ "بلا قيود":مجلس الأمن يرفض التحقيق في تفجير التيار الشمالي. وهو ما علق عليه الكاتب وأستاذ القانون الدولي نزيه منصور، بقوله:تطهير المنطقة الصناعية في مدينة أرتيوموفسك، وعنه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية، عمار قناة، لبرنامج "بلا قيود":احتجاجات بين اليمين واليسار تهدد وجود إسرائيل. الأمر الذي قال عنه مدير مركز "مسارات" للأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية هاني المصري:"أرامكو" السعودية توقّع اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمّع للبتروكيماويات في الصين. وهو ما قال عنه علي بو خمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية: فقرة "رحمة" الرمضانية من المغرب لإفطار 50 ألف صائم. وحول ذلك، قالت مؤسسة مبادرة "يلا نتعاونوا"، نوال الفيلالي، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير إيراني: لن نساير السياسة الغربية المماطلة
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" موضوعات مهمة مع خبراء ومختصين ومحللين سياسيين واقتصاديين.
اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية، حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الإيراني، صالح القزويني لـ "بلا قيود":
"إيران جاهزة للاتفاق ولكن يبدو أن الطرف الآخر يماطل لتحقيق أهداف أخرى، وهم لا يريدون إلغاء العقوبات والجلوس للمفاوضات والوصول إلى طريق يرضي الجميع".
مجلس الأمن يرفض التحقيق في تفجير التيار الشمالي. وهو ما علق عليه الكاتب وأستاذ القانون الدولي نزيه منصور، بقوله:
"سبب الرفض هو تورط الولايات المتحدة، وإلا لما كانت استخدمت حق النقض الفيتو، وهي المستفيد الوحيد من تفجيره".
تطهير المنطقة الصناعية في مدينة أرتيوموفسك، وعنه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية، عمار قناة، لبرنامج "بلا قيود":
"هناك ارتباك سياسي واضح في عملية تسليح أوكرانيا، على ضوء ما نراه من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار في المنظومة الغربية بشكل عام، وبالتالي فالتصعيد هو الآلية الوحيدة للاستمرار والتوقف يعتبر هزيمة لهم".
احتجاجات بين اليمين واليسار تهدد وجود إسرائيل. الأمر الذي قال عنه مدير مركز "مسارات" للأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية هاني المصري:
"إسرائيل تتعرض لأزمة عميقة غير مسبوقة ستؤدي إلى صدام كبير، وزعزعة صورتها في العالم، لكن من الصعب انزلاق الوضع لحرب أهلية".
"أرامكو" السعودية توقّع اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمّع للبتروكيماويات في الصين. وهو ما قال عنه علي بو خمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية:
"إنه تعاون مبني على نظام اقتصادي جديد وسيصب في مصلحة روسيا".
فقرة "رحمة" الرمضانية من المغرب لإفطار 50 ألف صائم. وحول ذلك، قالت مؤسسة مبادرة "يلا نتعاونوا"، نوال الفيلالي، لـ "بلا قيود":
"إنّ الشعب المغربي معروف ومشهود له بجوده وكرمه وتضامنه اللامشروط، وفي هذا الشهر الفضيل يسعى الكثير لتقديم المساعدات والتصدق على الفقراء والمحتاجين".
التفاصيل في الملف الصوتي...