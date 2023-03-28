دراما رمضان... جدل حول أخطاء وقع فيها صناع المسلسلات التاريخية
14:08 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / AMMAR ABD RABBOالفنان المصري، خالد النبوي
© AFP 2023 / AMMAR ABD RABBO
دائما ما تثير مسلسلات شهر رمضان كثيرا من الجدل، خاصة أنها تحظى بمشاهدة عالية خلال الشهر الذي يعتبر موسما دراميا لصناع الدراما في العالم العربي عموما.
أحد المسلسلات التي أثارت جدلا بسبب الأخطاء التي وقعت فيها كان مسلسل "سره الباتع" وهو مسلسل مصري يحكي عن فترة دخول الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1798، وقد أثارت أخطاء وقع فيها صناع المسلسل جدلا كبيرا، حيث تم تداول عدد من الصور لعساكر فرنسا وهم يرتدون ملابس وأحذية لم تكن موجودة وقت الحملة الفرنسية.
خالد يوسف ملبس المماليك أديداس، الحلقة الجاية هتلاقى عسكري فرنساوي لابس تي شيرت امبابى..!#سره_الباتع— Hany Helaly (@HanyHelaly1) March 25, 2023
✍️عبد العزيز السلاموني
اذا كان خلي الجخ يمثل يبقي عادي يلبسوا اديدس pic.twitter.com/ErzdqI4hrx
كذلك تحدث الجمهور عن قيام أحد الفنانين، وهو أحمد عبد العزيز، بركوب "كارتة" تجرها الخيول، في حين أن هذا العصر لم تكن فيه مثل هذه المركبات.
ويعود المخرج المصري خالد يوسف للأعمال الفنية بمسلسل "سره الباتع" بعد سنوات من التوقف عن إخراج أعمال فنية، ويقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين مثل حسين فهمي وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمي وأحمد السعدني، حيث يعرض خلال شهر رمضان على عدد من القنوات التلفزيونية المصرية.
لكن رغم هذه الأخطاء علق الناقد الفني طارق الشناوي، لبوابة الأهرام المصرية قائلا: "بالفعل يوجد أخطاء تاريخية في المسلسل، ولكن لا يمكن الحكم على المسلسل من 3 حلقات، ولكن يجب الانتظار حتى نشاهد على الاقل أول 15 حلقة من المسلسل".
أشعار الإمام أم الشاعر السوري
مسلسل "رسالة الإمام" الذي يحكي عن حياة الإمام والفقيه محمد بن إدريس الشافعي في مصر، تسبب أيضا في جدل كبير منذ عرضه بداية شهر رمضان، وكان آخر ما تعرض له المسلسل هو قول الشافعي لأبيات شعرية من المفترض حسب المسلسل أنه مؤلفها، لكن أحد الشعراء السوريين، وهو حذيفة العرجي، خرج عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد أنه هو من كتب الأبيات التي قالها الشافعي وهي:
وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا.. سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا
وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً.. يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا
يُرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للمثل خالد نبوي وهو يؤدي دور #الإمام_الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام، وفي المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنها للشافعي رحمه الله. pic.twitter.com/BMK1gZCr2x— حذيفة العرجي (@al_arje) March 27, 2023
وقال الشاعر إنه كتب الأبيات منذ 10 سنوات، متهما صناع المسلسل بالجهل حول أشعار الإمام الشافعي، وأن الأخطاء في المسلسل بالتأكيد كثيرة طالما مرت على صناعه أبيات الشعر وتعاملوا معها على أنها للأمام نفسه.
وتابع الشاعر: "البيتان شهيران، وطالما نُسبا للشافعي وطالما وضّحت هذا الخطأ، وسبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كل قول ينسب إليه".
أحد المشاركين في المسلسل وهو أحمد عمار، والذي يعمل كأستاذ للأدب في جامعة القاهرة، ويعمل كمراجع لغوي لسيناريو المسلسل، كتب على السوشيال ميديا إن ما حدث بشأن أبيات الشعر في مسلسل "رسالة الإمام" "خطأ لا يغتفر" وأضاف عمار في منشور له: "- بخصوص ما انتشر مؤخرا عن ورود بيتين على لسان شخصية الإمام في الحلقة الأولى للشاعر السوري حذيفة العرجي (إن ثبت أنهما له)، فأقول إن هذا خطأ لا يغتفر حقيقة، ولا يمكن الدفاع عنه بأي صورة من الصور، وإلا اعتبر ذلك مشاركة في الخطأ مرة جديدة.