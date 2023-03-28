https://sputnikarabic.ae/20230328/دراما-رمضان-جدل-حول-أخطاء-وقع-فيها-صناع-المسلسلات-التاريخية-1075243343.html

دراما رمضان... جدل حول أخطاء وقع فيها صناع المسلسلات التاريخية

دراما رمضان... جدل حول أخطاء وقع فيها صناع المسلسلات التاريخية

دائما ما تثير مسلسلات شهر رمضان كثيرا من الجدل، خاصة أنها تحظى بمشاهدة عالية خلال الشهر الذي يعتبر موسما دراميا لصناع الدراما في العالم العربي عموما. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T14:08+0000

2023-03-28T14:08+0000

2023-03-28T14:33+0000

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أحد المسلسلات التي أثارت جدلا بسبب الأخطاء التي وقعت فيها كان مسلسل "سره الباتع" وهو مسلسل مصري يحكي عن فترة دخول الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1798، وقد أثارت أخطاء وقع فيها صناع المسلسل جدلا كبيرا، حيث تم تداول عدد من الصور لعساكر فرنسا وهم يرتدون ملابس وأحذية لم تكن موجودة وقت الحملة الفرنسية.كذلك تحدث الجمهور عن قيام أحد الفنانين، وهو أحمد عبد العزيز، بركوب "كارتة" تجرها الخيول، في حين أن هذا العصر لم تكن فيه مثل هذه المركبات.ويعود المخرج المصري خالد يوسف للأعمال الفنية بمسلسل "سره الباتع" بعد سنوات من التوقف عن إخراج أعمال فنية، ويقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين مثل حسين فهمي وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمي وأحمد السعدني، حيث يعرض خلال شهر رمضان على عدد من القنوات التلفزيونية المصرية.لكن رغم هذه الأخطاء علق الناقد الفني طارق الشناوي، لبوابة الأهرام المصرية قائلا: "بالفعل يوجد أخطاء تاريخية في المسلسل، ولكن لا يمكن الحكم على المسلسل من 3 حلقات، ولكن يجب الانتظار حتى نشاهد على الاقل أول 15 حلقة من المسلسل".أشعار الإمام أم الشاعر السوريمسلسل "رسالة الإمام" الذي يحكي عن حياة الإمام والفقيه محمد بن إدريس الشافعي في مصر، تسبب أيضا في جدل كبير منذ عرضه بداية شهر رمضان، وكان آخر ما تعرض له المسلسل هو قول الشافعي لأبيات شعرية من المفترض حسب المسلسل أنه مؤلفها، لكن أحد الشعراء السوريين، وهو حذيفة العرجي، خرج عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد أنه هو من كتب الأبيات التي قالها الشافعي وهي:وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا.. سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيباوإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً.. يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوباوقال الشاعر إنه كتب الأبيات منذ 10 سنوات، متهما صناع المسلسل بالجهل حول أشعار الإمام الشافعي، وأن الأخطاء في المسلسل بالتأكيد كثيرة طالما مرت على صناعه أبيات الشعر وتعاملوا معها على أنها للأمام نفسه.أحد المشاركين في المسلسل وهو أحمد عمار، والذي يعمل كأستاذ للأدب في جامعة القاهرة، ويعمل كمراجع لغوي لسيناريو المسلسل، كتب على السوشيال ميديا إن ما حدث بشأن أبيات الشعر في مسلسل "رسالة الإمام" "خطأ لا يغتفر" وأضاف عمار في منشور له: "- بخصوص ما انتشر مؤخرا عن ورود بيتين على لسان شخصية الإمام في الحلقة الأولى للشاعر السوري حذيفة العرجي (إن ثبت أنهما له)، فأقول إن هذا خطأ لا يغتفر حقيقة، ولا يمكن الدفاع عنه بأي صورة من الصور، وإلا اعتبر ذلك مشاركة في الخطأ مرة جديدة.

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منوعات, أخبار مصر الآن, رمضان 2023, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار سوريا اليوم, ثقافة