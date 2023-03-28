https://sputnikarabic.ae/20230328/رسميا-هيرفي-رينارد-يرحل-عن-تدريب-السعودية-1075260369.html
رسميا... هيرفي رينارد يرحل عن تدريب السعودية
رسميا... هيرفي رينارد يرحل عن تدريب السعودية
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخب السعودية بشكل رسمي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T21:41+0000
2023-03-28T21:41+0000
2023-03-28T21:40+0000
مجتمع
رياضة
منتخب السعودية لكرة القدم
أخبار فرنسا
السعودية
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وقال الاتحاد السعودي في بيان "وافق المجلس على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده".وأضاف "على ضوء ذلك تم تسوية الاجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".وبحسب القناة الاخبارية السعودية، فإن رينارد فسخ عقده مع المنتخب السعودي ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم السعودي.وأضافت التقارير أن رينارد أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بذلك.ويستعد منتخب فرنسا للسيدات لخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.وتولى رينارد البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو/آيار الماضي تجديد عقد المدرب الفرنسي حتى 2027.
https://sputnikarabic.ae/20220527/رسميا-الفرنسي-هيرفي-رينارد-مستمر-مع-منتخب-السعودية-حتى-2027-فيديو-1062764780.html
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رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار فرنسا , السعودية
رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار فرنسا , السعودية
رسميا... هيرفي رينارد يرحل عن تدريب السعودية
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخب السعودية بشكل رسمي.
وقال الاتحاد السعودي في بيان "وافق المجلس على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد
برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده".
وأضاف "على ضوء ذلك تم تسوية الاجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".
وبحسب القناة الاخبارية السعودية، فإن رينارد فسخ عقده مع المنتخب السعودي ودفع قيمة الشرط الجزائي
لاتحاد كرة القدم السعودي.
وأضافت التقارير أن رينارد أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بذلك.
ويستعد منتخب فرنسا للسيدات لخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.
وتولى رينارد البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي
في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو/آيار الماضي تجديد عقد المدرب الفرنسي حتى 2027.