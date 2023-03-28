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https://sputnikarabic.ae/20230328/مصر-تفوز-على-مالاوي-برباعية-نظيفة-في-تصفيات-أمم-أفريقيا-فيديو-1075250662.html
مصر تفوز على مالاوي برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا... فيديو
مصر تفوز على مالاوي برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا... فيديو
حقق منتخب مصر فوزا عريضا خارج أرضه على حساب مضيفه مالاوي (4-0)، اليوم الثلاثاء، ليتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T16:04+0000
2023-03-28T16:06+0000
مجتمع
رياضة
اللاعب محمد صلاح
منتخب مصر الوطني
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والتقى المنتخبان في الجولة 4 للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير/ كانون الثاني المقبل.تقدم للفراعنة طارق حامد في الدقيقة 4 وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 16.وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 20 ثم سجل أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الرابع في الدقيقة 50.واقتنص منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على حساب غينيا.بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع إثيوبيا متذيل الترتيب بالرصيد نفسه.
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رياضة, اللاعب محمد صلاح, منتخب مصر الوطني
رياضة, اللاعب محمد صلاح, منتخب مصر الوطني

مصر تفوز على مالاوي برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا... فيديو

16:04 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 16:06 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUمحمد صلاح في منتخب مصر
محمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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حقق منتخب مصر فوزا عريضا خارج أرضه على حساب مضيفه مالاوي (4-0)، اليوم الثلاثاء، ليتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.
والتقى المنتخبان في الجولة 4 للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير/ كانون الثاني المقبل.
تقدم للفراعنة طارق حامد في الدقيقة 4 وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 16.
وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 20 ثم سجل أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الرابع في الدقيقة 50.
واقتنص منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على حساب غينيا.
بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع إثيوبيا متذيل الترتيب بالرصيد نفسه.
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