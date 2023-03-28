https://sputnikarabic.ae/20230328/مقتل-شاب-فلسطيني-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-قبل-شهر-على-يد-الجيش-الإسرائيلي-1075220683.html
مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها قبل شهر على يد الجيش الإسرائيلي
مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها قبل شهر على يد الجيش الإسرائيلي
توفي شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي قبل شهر في مدينة نابلس بالضفة الغربية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T03:49+0000
2023-03-28T03:49+0000
2023-03-28T03:49+0000
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وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى النجاح بمدينة نابلس، عن مقتل الشاب "عمير لولح" متأثرا بإصابته الخطيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 فبراير/شباط الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة قتل خلالها 11 مواطنًا.وكان 11 مواطناً قتلوا وأصيب العشرات، قبل حوالي شهر، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة، وفقا لوكالة "صفا".
https://sputnikarabic.ae/20230326/الرئاسة-الفلسطينية-إسرائيل-تحاول-جر-المنطقة-إلى-مربع-العنف-والتصعيد-1075171250.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, مقتل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, مقتل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها قبل شهر على يد الجيش الإسرائيلي
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توفي شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي قبل شهر في مدينة نابلس بالضفة الغربية.