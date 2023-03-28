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https://sputnikarabic.ae/20230328/مقتل-شخصين-بعملية-طعن-داخل-مركز-ديني-في-البرتغال-1075246166.html
مقتل شخصين بعملية طعن داخل مركز ديني في البرتغال
مقتل شخصين بعملية طعن داخل مركز ديني في البرتغال
قُتل شخصان إثر هجوم بسكين نفذه رجل أفغاني الجنسية داخل مركز ديني للطائفة الإسماعيلية (إحدى الطوائف الإسلامية) في العاصمة البرتغالية لشبونة، قبل أن تتدخل الشرطة... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T15:01+0000
2023-03-28T15:02+0000
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وذكرت شرطة لشبونة في بيان أنها تلقت بلاغًا حول هجوم بسكين داخل مركز ديني للطائفة الإسماعيلية.وفور وصول رجال الشرطة حاولوا السيطرة على رجل أفغاني الجنسية مسلح بسكين، لكنه قاوم محاولة اعتقاله، ما اضطر رجال الشرطة لإصابته بسلاح ناري لتحييده، وجرى اعتقاله ونقله إلى مستشفى للعلاج.وأضاف بيان الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر.ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى كون الهجوم عملا فرديا، لكنه دعا إلى عدم استباق نتائج التحقيق.فيما أضافت التقارير أن التحقيق حول الهجوم أُسند إلى وحدة مكافحة الإرهاب، وليس للشرطة الجنائية.
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البرتغال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البرتغال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل شخصين بعملية طعن داخل مركز ديني في البرتغال

15:01 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAهجوم بسكين داخل مركز ديني في البرتغال
هجوم بسكين داخل مركز ديني في البرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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قُتل شخصان إثر هجوم بسكين نفذه رجل أفغاني الجنسية داخل مركز ديني للطائفة الإسماعيلية (إحدى الطوائف الإسلامية) في العاصمة البرتغالية لشبونة، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل المهاجم.
وذكرت شرطة لشبونة في بيان أنها تلقت بلاغًا حول هجوم بسكين داخل مركز ديني للطائفة الإسماعيلية.
وفور وصول رجال الشرطة حاولوا السيطرة على رجل أفغاني الجنسية مسلح بسكين، لكنه قاوم محاولة اعتقاله، ما اضطر رجال الشرطة لإصابته بسلاح ناري لتحييده، وجرى اعتقاله ونقله إلى مستشفى للعلاج.

وأضاف بيان الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى كون الهجوم عملا فرديا، لكنه دعا إلى عدم استباق نتائج التحقيق.

فيما أضافت التقارير أن التحقيق حول الهجوم أُسند إلى وحدة مكافحة الإرهاب، وليس للشرطة الجنائية.
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