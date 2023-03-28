مقتل شخصين بعملية طعن داخل مركز ديني في البرتغال
15:01 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAهجوم بسكين داخل مركز ديني في البرتغال
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
قُتل شخصان إثر هجوم بسكين نفذه رجل أفغاني الجنسية داخل مركز ديني للطائفة الإسماعيلية (إحدى الطوائف الإسلامية) في العاصمة البرتغالية لشبونة، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل المهاجم.
وذكرت شرطة لشبونة في بيان أنها تلقت بلاغًا حول هجوم بسكين داخل مركز ديني للطائفة الإسماعيلية.
At around 11.30 am today, a man armed with a knife entered the premises of the Ismaili Centre in Lisbon and attacked three people, killing two and injuring the third. The police and security services responded, and the attacker was taken into custody. https://t.co/CmUW7z03mA pic.twitter.com/arvLUMdWIc— The Ismaili (@TheIsmaili) March 28, 2023
وفور وصول رجال الشرطة حاولوا السيطرة على رجل أفغاني الجنسية مسلح بسكين، لكنه قاوم محاولة اعتقاله، ما اضطر رجال الشرطة لإصابته بسلاح ناري لتحييده، وجرى اعتقاله ونقله إلى مستشفى للعلاج.
وأضاف بيان الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى كون الهجوم عملا فرديا، لكنه دعا إلى عدم استباق نتائج التحقيق.
فيما أضافت التقارير أن التحقيق حول الهجوم أُسند إلى وحدة مكافحة الإرهاب، وليس للشرطة الجنائية.
وأضاف بيان الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى كون الهجوم عملا فرديا، لكنه دعا إلى عدم استباق نتائج التحقيق.
فيما أضافت التقارير أن التحقيق حول الهجوم أُسند إلى وحدة مكافحة الإرهاب، وليس للشرطة الجنائية.