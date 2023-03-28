https://sputnikarabic.ae/20230328/-منظومات-الحرب-الإلكترونية-والطائرات-المسيرة-1075236554.html
منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة
منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة
قامت منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" بتعطيل نظام الملاحة الخاص بهجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية في 26 مارس/ آذار. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T11:40+0000
2023-03-28T11:40+0000
2023-03-28T11:40+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول عمل منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" والطائرات المسيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري
منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة
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قامت منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" بتعطيل نظام الملاحة الخاص بهجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية في 26 مارس/ آذار.
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول عمل منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" والطائرات المسيرة.