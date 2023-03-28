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منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة
منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة
قامت منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" بتعطيل نظام الملاحة الخاص بهجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية في 26 مارس/ آذار. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول عمل منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" والطائرات المسيرة.
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انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري

منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة

11:40 GMT 28.03.2023
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قامت منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" بتعطيل نظام الملاحة الخاص بهجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية في 26 مارس/ آذار.
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول عمل منظومة الحرب الإلكترونية "Pole-21" والطائرات المسيرة.
منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة - سبوتنيك عربي
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