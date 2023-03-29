https://sputnikarabic.ae/20230329/الطاقة-النووية-الروسية-في-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075283143.html
الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط
الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط
تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:33+0000
2023-03-29T11:33+0000
2023-03-29T11:33+0000
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أعد لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط
تابعنا عبر
تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال.
أعد لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط.