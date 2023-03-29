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https://sputnikarabic.ae/20230329/الطاقة-النووية-الروسية-في-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075283143.html
الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط
الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط
تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
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أعد لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط

11:33 GMT 29.03.2023
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تعد الصناعة النووية الروسية واحدة من الصناعات الرائدة في العالم. حاليا، هناك تطور نشط للتعاون بين روسيا الاتحادية ودول الشرقين الأدنى والأوسط في هذا المجال.
أعد لكم فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط.
الطاقة النووية الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMT
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