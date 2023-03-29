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https://sputnikarabic.ae/20230329/الفيفا-يحرم-إندونيسيا-من-استضافة-مونديال-تحت-20-عاما-إثر-احتجاجات-على-مشاركة-منتخب-إسرائيل-1075300163.html
"الفيفا" يحرم إندونيسيا من استضافة مونديال تحت 20 عاما إثر احتجاجات على مشاركة منتخب إسرائيل
"الفيفا" يحرم إندونيسيا من استضافة مونديال تحت 20 عاما إثر احتجاجات على مشاركة منتخب إسرائيل
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تجريد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما، إثر احتجاجات في البلاد على مشاركة... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T17:55+0000
2023-03-29T17:55+0000
مجتمع
أخبار إندونيسيا
الحكومة الإندونيسية
جزيرة بالي
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر "الفيفا"، في بيان أنه "بعد اجتماع اليوم بين رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير، قرر فيفا بسبب الظروف الحالية استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة وسيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن مع بقاء تواريخ البطولة حاليا دون تغيير".وأضاف: "قد يتم أيضًا تقرير عقوبات محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في مرحلة لاحقة".وقد أُلغيت قرعة البطولة المقررة يوم الجمعة في إندونيسيا بسبب رفض حاكم مقاطعة بالي وايان كوستر، استضافة منتخب إسرائيل تزامنًا مع وجود احتجاجات شعبية في البلاد ضد استضافته أيضا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن وايان كوستر، حاكم بالي، دعا وزارة الشباب والرياضة إلى "وضع سياسة لمنع مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بالي".وقال عضو الاتحاد الإندونيسي أريا سينولينغا في مؤتمر صحفي في جاكرتا الأحد الماضي: "لقد ألغيت القرعة. يمكننا تفهم ذلك بسبب الرفض من قبل حاكم بالي".وكان من المقرر أن تستضيف إندونيسيا البطولة بمشاركة 24 منتخباً في الفترة من 20 أيار/مايو وحتى 11 حزيران/يونيو، في 6 مدن، وتشارك إسرائيل لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بسبب-رفض-إندونيسا-والعراق-اللعب-أمام-إسرائيل-فيفا-يلغي-قرعة-موندياليتو-1075130577.html
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أخبار إندونيسيا, الحكومة الإندونيسية, جزيرة بالي, إسرائيل
أخبار إندونيسيا, الحكومة الإندونيسية, جزيرة بالي, إسرائيل

"الفيفا" يحرم إندونيسيا من استضافة مونديال تحت 20 عاما إثر احتجاجات على مشاركة منتخب إسرائيل

17:55 GMT 29.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تجريد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما، إثر احتجاجات في البلاد على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في البطولة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر "الفيفا"، في بيان أنه "بعد اجتماع اليوم بين رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير، قرر فيفا بسبب الظروف الحالية استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة وسيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن مع بقاء تواريخ البطولة حاليا دون تغيير".
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وأضاف: "قد يتم أيضًا تقرير عقوبات محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في مرحلة لاحقة".
وقد أُلغيت قرعة البطولة المقررة يوم الجمعة في إندونيسيا بسبب رفض حاكم مقاطعة بالي وايان كوستر، استضافة منتخب إسرائيل تزامنًا مع وجود احتجاجات شعبية في البلاد ضد استضافته أيضا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن وايان كوستر، حاكم بالي، دعا وزارة الشباب والرياضة إلى "وضع سياسة لمنع مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بالي".
وقال عضو الاتحاد الإندونيسي أريا سينولينغا في مؤتمر صحفي في جاكرتا الأحد الماضي: "لقد ألغيت القرعة. يمكننا تفهم ذلك بسبب الرفض من قبل حاكم بالي".
وكان من المقرر أن تستضيف إندونيسيا البطولة بمشاركة 24 منتخباً في الفترة من 20 أيار/مايو وحتى 11 حزيران/يونيو، في 6 مدن، وتشارك إسرائيل لأول مرة.
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