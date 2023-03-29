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https://sputnikarabic.ae/20230329/الكنيست-ينهي-إجراءات-دخول-إسرائيل-برنامج-الإعفاء-من-تأشيرة-الولايات-المتحدة-1075285799.html
الكنيست ينهي إجراءات دخول إسرائيل برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة
الكنيست ينهي إجراءات دخول إسرائيل برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في الكنيست لدخول إسرائيل برنامج الدول المعفاة من الحصول على... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T12:18+0000
2023-03-29T12:20+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إن حكومته "ستعمل على استكمال الطلبات الأخرى حتى سبتمبر/أيلول المقبل".وتتضمن الإجراءات التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل معلومات عن الإسرائيليين من الشرطة، وسجل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية ومصلحة الضرائب.كان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توماس نايدز، قد أكد، عبر حسابه في تويتر، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن إسرائيل "تفي بمعايير الحد الأدنى للمشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة".وقال نايدز، "لقد خطت إسرائيل خطوة كبيرة"، وذلك بعد أن انخفضت نسبة رفض التأشيرة خلال العام الماضي إلى أقل من 3 بالمئة.وأضاف أنه "يتعين على إسرائيل الآن إكمال نفس العملية التي قامت بها 40 دولة أخرى للدخول ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة".
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

الكنيست ينهي إجراءات دخول إسرائيل برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة

12:18 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 29.03.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في الكنيست لدخول إسرائيل برنامج الدول المعفاة من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.
القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إن حكومته "ستعمل على استكمال الطلبات الأخرى حتى سبتمبر/أيلول المقبل".
وتتضمن الإجراءات التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل معلومات عن الإسرائيليين من الشرطة، وسجل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية ومصلحة الضرائب.

وأفادت هيئة البث بأن "رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي سيعمل على استكمال الإجراءات قبل وصول وفد أمريكي إلى إسرائيل للتأكد من إتمامها".

كان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توماس نايدز، قد أكد، عبر حسابه في تويتر، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن إسرائيل "تفي بمعايير الحد الأدنى للمشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة".
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وقال نايدز، "لقد خطت إسرائيل خطوة كبيرة"، وذلك بعد أن انخفضت نسبة رفض التأشيرة خلال العام الماضي إلى أقل من 3 بالمئة.
وأضاف أنه "يتعين على إسرائيل الآن إكمال نفس العملية التي قامت بها 40 دولة أخرى للدخول ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة".
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