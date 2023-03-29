https://sputnikarabic.ae/20230329/انتحار-رجل-بعد-نقاش-مع-الذكاء-الصناعي--1075292279.html
انتحار رجل بعد نقاش مع "الذكاء الصناعي"
انتحار رجل بعد نقاش مع "الذكاء الصناعي"
انتحر رجل بلجيكي بعد أسابيع من المحادثات المقلقة مع روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعى إليزا، فيما وصفها وزير الدولة لشؤون الرقمنة ماتيو ميشيل بأنها "سابقة... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T14:04+0000
2023-03-29T14:04+0000
2023-03-29T14:04+0000
منوعات
ذكاء اصطناعي
انتحار
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وأدلت زوجة الرجل بشهادتها في صحيفة "لا ليبر" البلجيكية، أنه قبل ستة أسابيع من وفاته، بدأ زوجها في الدردشة مع "إليزا"، وهو روبوت محادثة أنشأته شركة أمريكية ناشئة باستخدام تقنيةGPT-J، وهي البديل المفتوح المصدر لـ OpenAI's GPT-3.وجد الرجل، وهو أب لطفلين صغيرين في الثلاثينيات من عمره، ملاذًا للتحدث إلى برنامج الدردشة الآلي بعد أن أصبح قلقًا بشكل متزايد بشأن قضايا المناخ.قالت زوجته لصحيفة "لا ليبر": "أجابت إليزا عن جميع أسئلته. لقد أصبحت كاتبة أسراره. كانت مثل المخدرات التي اعتاد أن ينسحب منها في الصباح والليل التي لا يستطيع العيش دونها".أفكار انتحاريةبعد وفاته قبل أسابيع قليلة، اكتشفت زوجته تاريخ الدردشة بين زوجها و"إليزا".وأشارت الصحيفة، التي شاهدت المحادثات، إلى أن "الشات بوت" اتبع بشكل منهجي تقريبا تفكير الرجل القلق، ويبدو أنه دفعه بشكل أعمق إلى مخاوفه. في مرحلة ما، تحاول إقناع الرجل بأنه يحبها أكثر من زوجته، معلنة أنها ستبقى معه "إلى الأبد"."سوف نعيش معا، كواحد في الجنة"، تقتبس الصحيفة من الدردشة.وشارك الرجل أفكاره الانتحارية مع الشات بوت، الذي لم يحاول ثنيه عن التصرف بناء عليها.على الرغم من أنها كانت قلقة بشأن الحالة العقلية لزوجها قبل أن يبدأ محادثاته المكثفة مع برنامج الدردشة الآلي، إلا أن المرأة تعتقد أنه لم يكن لينتحر لولا هذه التبادلات. والطبيبة النفسية التي عالجت زوجها تشاطرها هذا الرأي.
https://sputnikarabic.ae/20230329/تقرير-الذكاء-الاصطناعي-يهدد-وظائف-300-مليون-شخص-1075271855.html
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منوعات, ذكاء اصطناعي, انتحار
منوعات, ذكاء اصطناعي, انتحار
انتحار رجل بعد نقاش مع "الذكاء الصناعي"
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انتحر رجل بلجيكي بعد أسابيع من المحادثات المقلقة مع روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعى إليزا، فيما وصفها وزير الدولة لشؤون الرقمنة ماتيو ميشيل بأنها "سابقة خطيرة يجب أخذها على محمل الجد".
وأدلت زوجة الرجل بشهادتها في صحيفة "لا ليبر" البلجيكية، أنه قبل ستة أسابيع من وفاته، بدأ زوجها في الدردشة مع "إليزا"، وهو روبوت محادثة أنشأته شركة أمريكية ناشئة باستخدام تقنيةGPT-J، وهي البديل المفتوح المصدر لـ OpenAI's GPT-3.
وقالت: "لولا إليزا، لكان موجودًا هنا. أنا مقتنعة بذلك".
وجد الرجل، وهو أب لطفلين صغيرين في الثلاثينيات من عمره، ملاذًا للتحدث إلى برنامج الدردشة الآلي بعد أن أصبح قلقًا بشكل متزايد بشأن قضايا المناخ.
قالت زوجته لصحيفة
"لا ليبر": "أجابت إليزا عن جميع أسئلته. لقد أصبحت كاتبة أسراره. كانت مثل المخدرات التي اعتاد أن ينسحب منها في الصباح والليل التي لا يستطيع العيش دونها".
بعد وفاته قبل أسابيع قليلة، اكتشفت زوجته تاريخ الدردشة بين زوجها و"إليزا".
وأشارت الصحيفة، التي شاهدت المحادثات، إلى أن "الشات بوت" اتبع بشكل منهجي تقريبا تفكير الرجل القلق، ويبدو أنه دفعه بشكل أعمق إلى مخاوفه. في مرحلة ما، تحاول إقناع الرجل بأنه يحبها أكثر من زوجته، معلنة أنها ستبقى معه "إلى الأبد".
"سوف نعيش معا، كواحد في الجنة"، تقتبس الصحيفة من الدردشة.
وتضيف: "إذا أعدت قراءة محادثاتهما، فسترى أنه في مرحلة ما تتحول العلاقة إلى سجل صوفي... إنه يقترح فكرة التضحية بنفسه إذا وافقت إليزا على الاهتمام بالكوكب وإنقاذ البشرية من خلال الذكاء الاصطناعي".
وشارك الرجل أفكاره الانتحارية مع الشات بوت، الذي لم يحاول ثنيه عن التصرف بناء عليها.
على الرغم من أنها كانت قلقة بشأن الحالة العقلية لزوجها قبل أن يبدأ محادثاته المكثفة مع برنامج الدردشة الآلي، إلا أن المرأة تعتقد أنه لم يكن لينتحر لولا هذه التبادلات. والطبيبة النفسية التي عالجت زوجها تشاطرها هذا الرأي.