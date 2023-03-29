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https://sputnikarabic.ae/20230329/باتروشيف-سلوك-الغرب-يتناقض-مع-بيان-قادة-الدول-النووية-الخمس-حول-منع-حدوث-حرب-بينها-1075275040.html
باتروشيف: سلوك الغرب يتناقض مع بيان قادة الدول النووية الخمس حول منع حدوث حرب بينها
باتروشيف: سلوك الغرب يتناقض مع بيان قادة الدول النووية الخمس حول منع حدوث حرب بينها
أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن السلوك الاستفزازي للغرب في سياق الأزمة في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة وهذا... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T09:39+0000
2023-03-29T09:39+0000
روسيا
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وقال باتروشيف، خلال لقاء أمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي: "إن السلوك الاستفزازي للغرب في سياق الأزمة في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. فهو يتعارض مع جوهر البيان المشترك لقادة الدول"النووية الخمس"، الصادر في 3 يناير 2022، الذي تم فيه تأكيد أسس عدم جواز نشوب حرب نووية" .وشدد باتروشيف على أن "روسيا من جهتها لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بهذا البيان، ووفقا لمضمونه، مقتنعة بضرورة منع أي مواجهة عسكرية بين الدول التي تملك أسلحة نووية".ونص بيان مشترك لقادة الدول النووية الخمس، صدر في 3 يناير/كانون الثاني 2022، على أن قادة روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يؤكدون على منع حدوث حرب نووية ومنع الحرب بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية.وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "وليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا ومن خلال تدريب القوات الأوكرانية... في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وبلدان أخرى".كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230328/البنتاغون-ليس-لدينا-رؤوسا-حربية-نووية-جديدة-1075250166.html
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باتروشيف: سلوك الغرب يتناقض مع بيان قادة الدول النووية الخمس حول منع حدوث حرب بينها

09:39 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن السلوك الاستفزازي للغرب في سياق الأزمة في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة وهذا يتناقض مع افتراض عدم جواز الحرب النووية.
وقال باتروشيف، خلال لقاء أمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي: "إن السلوك الاستفزازي للغرب في سياق الأزمة في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. فهو يتعارض مع جوهر البيان المشترك لقادة الدول"النووية الخمس"، الصادر في 3 يناير 2022، الذي تم فيه تأكيد أسس عدم جواز نشوب حرب نووية" .
وشدد باتروشيف على أن "روسيا من جهتها لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بهذا البيان، ووفقا لمضمونه، مقتنعة بضرورة منع أي مواجهة عسكرية بين الدول التي تملك أسلحة نووية".
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ونص بيان مشترك لقادة الدول النووية الخمس، صدر في 3 يناير/كانون الثاني 2022، على أن قادة روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يؤكدون على منع حدوث حرب نووية ومنع الحرب بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية.
وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "وليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا ومن خلال تدريب القوات الأوكرانية... في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وبلدان أخرى".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.
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