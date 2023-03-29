https://sputnikarabic.ae/20230329/تصاعد-المخاوف-بشأن-تأجيل-الانتخابات-البلدية-للمرة-الثانية-في-لبنان-1075300022.html

تصاعد المخاوف بشأن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في لبنان

تصاعد المخاوف بشأن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية في لبنان

فجّر ملف الانتخابات البلدية والاختيارية جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب في ظل الخلاف الحاد بين مختلف الكتل النيابية حول إمكانية تأمين الاعتمادات... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T18:02+0000

2023-03-29T18:02+0000

2023-03-29T18:02+0000

لبنان

أخبار لبنان

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ويواجه هذا الاستحقاق إمكانية التأجيل مرة ثانية بحجة المعوقات التقنية واللوجستية وسط رفض عدد من الكتل النيابية لعقد جلسة للبرلمان اللبناني لغير انتخاب رئيس للجمهورية.وحول هذا الموضوع، يقول وزير الداخلية السابق، مروان شربل، لـ"سبوتنيك"، إن مجلس النواب حكمًا مجبر على الاجتماع إما من أجل إقرار الاعتماد لإجراء الانتخابات أو لتأجيلها إذا لم يكن هناك انتخابات بلدية.وشدد شربل على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والتفتيش على مصادر تمويل.من جهته، قال الخبير القانوني علي مراد إن الانتخابات البلدية في لبنان تجرى كل 6 سنوات، وكان من المفترض أن تجرى في مايو/أيار 2022، ولأن هذا التاريخ تزامن مع الانتخابات النيابية أخذ القرار بتأجيلها لمدة عام لأسباب تقنية ولتزامنها مع الانتخابات النيابية وكان الحديث عن العمل على قانون للانتخابات البلدية وهذه حجة دائمًا يعتمدونها".وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أنه "من المفروض قانونًا أن تجرى الانتخابات البلدية في مايو/أيارالمقبل، ودعوة الهيئات الناخبة ستحصل بقرار من وزير الداخلية وليست بحاجة إلى مرسوم"، لافتًا إلى أن "التحدي الكبير اليوم هو التمديد للمجالس البلدية بقانون، والتمديد بقانون واضح في اجتهاد المجلس الدستوري في العام 1997 واجتهاد العام 2018 أن تمديد ولاية المجالس المنتخبة هو أمر مخالف للدستور لأنه يتعارض مع مبدأين أساسيين ذوي قيمة دستورية والذي هو مبدأ دورية الإقتراع ومن ناحية ثانية حق الانتخاب".ولفت مراد إلى أن:ورأى أن "موضوع تأمين الأموال ليس أمر أساسي هو حجة لعدم احترام الاستحقاق، واضح أن لا أحد من القوى السياسية تناسبه إجراء الانتخابات البلدية، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في البلد وهناك إشكالية ثانية وهي عدم الرغبة من قبل جماعة السلطة للترشح للانتخابات البلدية لأن البلديات قبل الأزمة كانت ميزانيتها محدودة فكيف اليوم عمليًا، وأتوقع عزوف عن الترشح".كما ذكر مراد أن "ملف البلديات هو تعبير عن أزمة النظام، وأتوقع أن العمل سينصب لتأجيل الانتخابات ولكن في ظل صراعاتهم وخلافاتهم لا أحد يريد أن يتحمل طرح التأجيل، وما سيقوم به وزير الداخلية هو أنه سيصدر أول قرار لدعوة الانتخابات ولكن هذا لا يعني أن الانتخابات ستحصل لا بل إصدار القرار من وزير الداخلية في أوائل نيسان (أبريل) يعني أنهم سيبدأون بالتفاوض بين بعضهم لإيجاد المخرج"، محذرًا من الوصول إلى بلديات منحلة لأنها كارثة كبيرة جدًا.

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