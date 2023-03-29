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https://sputnikarabic.ae/20230329/تعرف-على-مكونات-عصير-رياض-محرز-السحري-والمنشط-فيديو-1075284982.html
تعرف على مكونات عصير رياض محرز السحري والمنشط... فيديو
تعرف على مكونات عصير رياض محرز السحري والمنشط... فيديو
ظهر الدولي الجزائري، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، وهو بصدد تحضير مشروبه الخاص. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:58+0000
2023-03-29T11:58+0000
نادي الفيديو
رياض محرز
عصير
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ونشر النادي الإنجليزي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، الدولي الجزائري وهو يحظر العصير وأرفقه بعبارة: "رياض محرز يصنع مشروبه الخاص".وظهر النجم رياض محرز، وهو يقوم بتحضير العصير، المشكل من عدة فواكه، منها الفراولة والتوت والتفاح والعسل وبذور الشيا وماء جوز الهند والغراناديلان والتفاح.وقال قائد "الخضر" في الأخير، أنه يحب الشوكولاطة والحلويات، لكنه يحرص على تناول الوجبات الصحية.
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نادي الفيديو, رياض محرز , عصير
نادي الفيديو, رياض محرز , عصير

تعرف على مكونات عصير رياض محرز السحري والمنشط... فيديو

11:58 GMT 29.03.2023
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Lee Smith
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ظهر الدولي الجزائري، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، وهو بصدد تحضير مشروبه الخاص.
ونشر النادي الإنجليزي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، الدولي الجزائري وهو يحظر العصير وأرفقه بعبارة: "رياض محرز يصنع مشروبه الخاص".
وظهر النجم رياض محرز، وهو يقوم بتحضير العصير، المشكل من عدة فواكه، منها الفراولة والتوت والتفاح والعسل وبذور الشيا وماء جوز الهند والغراناديلان والتفاح.
وقال قائد "الخضر" في الأخير، أنه يحب الشوكولاطة والحلويات، لكنه يحرص على تناول الوجبات الصحية.
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