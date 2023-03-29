https://sputnikarabic.ae/20230329/قطر-تعلن-شروط-التطبيع-مع-سوريا-1075265177.html

قطر تعلن شروط التطبيع مع سوريا

قطر تعلن شروط التطبيع مع سوريا

أكدت قطر أنها لم تغير موقفها من التحرك لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرة إلى أنها "لن تطبع مع النظام السوري حتى تزول الأسباب التي دعت إلى مقاطعته". 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T07:15+0000

2023-03-29T07:15+0000

2023-03-29T07:15+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء الماضي، إنه "لا يوجد حتى الآن إجماع عربي حول عودة النظام السوري للجامعة العربية، ودولة قطر تتعامل مع هذه القضية باعتبارها من أولويات القضايا العربية، لذلك فإن الإجماع العربي فيها محل اهتمام، وحتى يتوافر هذا الإجماع الذي يأتي نتيجة تطورات إيجابية على الساحة السورية لا نراها ماثلة أمامنا".وأكد ترحيب ودعم دولة قطر للجهود العربية في إطار إيجاد حل للأزمة السورية، مشددا على أن هذا الحل يجب أن يكون مبنيا على وجود تطورات إيجابية، واستجابة حقيقية للمطالب الشعبية، وألا يكون هناك "خيانة للدماء التي سالت" لتحقيق هذه التطلعات، على حد قوله.منذ أن ضربت الزلازل تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط، وأودت بحياة أكثر من 5900 شخص في سوريا وفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد، توالت الزيارات الرسمية إلى دمشق ولقاء الرئيس بشار الأسد.وتقود الإمارات العربية المتحدة، المساعي الشرق أوسطية نحو إحياء العلاقات مع دمشق، وقامت بتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية في عام 2018، كما ساهمت في جهود الإغاثة في أعقاب زلزال 6 فبراير/ شباط الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.وأجرى الأسد محادثات في عمان الشهر الماضي في أول رحلة خارجية له منذ وقوع الزلزال، وزار روسيا في وقت سابق هذا الشهر والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين.كما أبدت مصر نية لاستعادة العلاقات مع سوريا، مع زيارة وزير خارجيتها سامح شكري إلى دمشق الشهر الماضي، في أول زيارة لدبلوماسي مصري رفيع المستوى إلى دمشق منذ بدء الحرب.وفتحت السعودية، التي توصلت مؤخرا إلى اتفاق مع إيران لاستعادة العلاقات الثنائية، الباب أمام حوار محتمل مع دمشق خاصة بشأن القضايا الإنسانية، قائلة إن هناك إجماعا عربيا متناميا يفيد بأن عزل سوريا أصبح غير مجدٍ.أما قطر فأعربت عن معارضتها لأي تحركات نحو إصلاح أو تطبيع العلاقات مع سوريا.

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