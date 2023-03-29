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https://sputnikarabic.ae/20230329/5-عادات-مهمة-للبقاء-بصحة-جيدة-خلال-شهر-رمضان-1075299479.html
5 عادات مهمة للبقاء بصحة جيدة خلال شهر رمضان
5 عادات مهمة للبقاء بصحة جيدة خلال شهر رمضان
في حين أن الصوم يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الروحية، فمن المهم التأكد من أن جسمك يتمتع بصحة جيدة وحيوية خلال هذا الوقت. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T17:37+0000
2023-03-29T17:37+0000
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فيما يلي خمس نصائح حول النظام الغذائي واللياقة البدنية لمساعدتك على الصيام بأمان في رمضان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".1.البقاء رطباأحد أكبر تحديات الصيام هو البقاء رطبًا. خلال شهر رمضان، من الضروري شرب الكثير من الماء قبل السحور للحفاظ على رطوبة جسمك.احرص على شرب ما لا يقل عن 4-5 أكواب من الماء موزعين على ساعات ما قبل السحور و3-4 بعد الإفطار للمساعدة في منع الجفاف بشكل عام.من المهم أيضا تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لأنها يمكن أن تجعلك تشعر بالعطش أكثر.2. تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائيةبدلاً من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الأطعمة المقلية والحلويات، اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. سيساعد ذلك في الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة لديك على مدار اليوم ويجعلك تشعر بالشبع والرضا.ركز على تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية خلال السحور ووجبة الإفطار.3. تمرن بانتظامحتى في رمضان، فلا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة. في الواقع، يمكن أن تساعد التمارين في تحسين مزاجك وتقليل التوتر وزيادة مستويات الطاقة.ومع ذلك، فمن المهم ممارسة الرياضة في غير أوقات الصيام لتجنب الجفاف والإرهاق.حاول ممارسة الرياضة في وقت مبكر من المساء أو بعد الإفطار، عندما يكون جسمك رطبًا ومغذا بشكل صحيح. ركز على التمارين منخفضة التأثير مثل المشي أو اليوغا الخفيفة خلال شهر رمضان.4. احصل على قسط كاف من النومالحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري خلال شهر رمضان لمساعدة جسمك على إعادة الشحن والتعافي. اهدف إلى الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، وحاول الذهاب إلى الفراش مبكرا للحفاظ على دورة النوم.تجنب الكافيين والمنبهات الأخرى قبل النوم، لأنها يمكن أن تتداخل مع نومك وتجعلك تشعر بالتعب والركود في اليوم التالي.5. ممارسة الرعاية الذاتية من المهم ممارسة الرعاية الذاتية خلال شهر رمضان. خذ وقتًا للراحة والاسترخاء. مارس اليقظة أو التأمل والصلاة للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين صحتك العقلية. ركز على الاعتناء بنفسك خلال هذا الوقت، ولا تضغط على نفسك نفسيا أكثر من اللازم.الخلاصةباتباع نصائح النظام الغذائي واللياقة البدنية هذه، يمكنك التأكد من أن جسمك يتمتع بصحة جيدة ونشاط خلال هذا الوقت. تذكر أن تحافظ على رطوبتك، وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرعاية الذاتية لمساعدتك على الصيام بأمان والاستمتاع بالفوائد الروحية لشهر رمضان المعظم.
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https://sputnikarabic.ae/20190507/ممارسة-الرياضة-رمضان-أوقات-1040928804.html
https://sputnikarabic.ae/20180522/نصائح-الخبراء-بخصوص-الوقت-للنوم-1032536229.html
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الصحة, علوم, منوعات, رمضان, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, رمضان, الأخبار

5 عادات مهمة للبقاء بصحة جيدة خلال شهر رمضان

17:37 GMT 29.03.2023
© AP Photo / Amr Nabilرمضان في مصر
رمضان في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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في حين أن الصوم يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الروحية، فمن المهم التأكد من أن جسمك يتمتع بصحة جيدة وحيوية خلال هذا الوقت.
فيما يلي خمس نصائح حول النظام الغذائي واللياقة البدنية لمساعدتك على الصيام بأمان في رمضان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
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1.البقاء رطبا
أحد أكبر تحديات الصيام هو البقاء رطبًا. خلال شهر رمضان، من الضروري شرب الكثير من الماء قبل السحور للحفاظ على رطوبة جسمك.
احرص على شرب ما لا يقل عن 4-5 أكواب من الماء موزعين على ساعات ما قبل السحور و3-4 بعد الإفطار للمساعدة في منع الجفاف بشكل عام.
من المهم أيضا تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لأنها يمكن أن تجعلك تشعر بالعطش أكثر.
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2. تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية
بدلاً من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الأطعمة المقلية والحلويات، اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. سيساعد ذلك في الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة لديك على مدار اليوم ويجعلك تشعر بالشبع والرضا.
ركز على تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية خلال السحور ووجبة الإفطار.
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3. تمرن بانتظام
حتى في رمضان، فلا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة. في الواقع، يمكن أن تساعد التمارين في تحسين مزاجك وتقليل التوتر وزيادة مستويات الطاقة.
ومع ذلك، فمن المهم ممارسة الرياضة في غير أوقات الصيام لتجنب الجفاف والإرهاق.
حاول ممارسة الرياضة في وقت مبكر من المساء أو بعد الإفطار، عندما يكون جسمك رطبًا ومغذا بشكل صحيح. ركز على التمارين منخفضة التأثير مثل المشي أو اليوغا الخفيفة خلال شهر رمضان.
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4. احصل على قسط كاف من النوم
الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري خلال شهر رمضان لمساعدة جسمك على إعادة الشحن والتعافي. اهدف إلى الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، وحاول الذهاب إلى الفراش مبكرا للحفاظ على دورة النوم.
تجنب الكافيين والمنبهات الأخرى قبل النوم، لأنها يمكن أن تتداخل مع نومك وتجعلك تشعر بالتعب والركود في اليوم التالي.
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5. ممارسة الرعاية الذاتية
من المهم ممارسة الرعاية الذاتية خلال شهر رمضان. خذ وقتًا للراحة والاسترخاء. مارس اليقظة أو التأمل والصلاة للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين صحتك العقلية. ركز على الاعتناء بنفسك خلال هذا الوقت، ولا تضغط على نفسك نفسيا أكثر من اللازم.
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الخلاصة
باتباع نصائح النظام الغذائي واللياقة البدنية هذه، يمكنك التأكد من أن جسمك يتمتع بصحة جيدة ونشاط خلال هذا الوقت. تذكر أن تحافظ على رطوبتك، وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرعاية الذاتية لمساعدتك على الصيام بأمان والاستمتاع بالفوائد الروحية لشهر رمضان المعظم.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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