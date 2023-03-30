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الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية
https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-الصينية-تعلن-الاستعداد-للتعاون-مع-الجيش-الروسي-للدفاع-عن-العدالة-الدولية-1075312648.html
الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية
الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أن الجيش الصيني مستعد مع الجيش الروسي للدفاع المشترك عن العدالة الدولية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T07:45+0000
2023-03-30T08:09+0000
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وأشار المتحدث في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن الجيش الصيني مستعد لدعم الأمن الإقليمي والدولي مع الجيش الروسي، والمساهمة في خلق مجتمع مشترك للبشرية.جرت مناورات بحرية ثلاثية بمشاركة سفن حربية وسفن دعم من البحرية الروسية والجيش الصيني والقوات البحرية لجمهورية إيران في الفترة من 15 إلى 18 مارس/ آذار في بحر العرب بالقرب من ميناء لشحبهار الإيراني.وشاركت في المناورات حاملة صواريخ "Zircon" الأسرع من الصوت، الفرقاطة الأدميرال جورشكوف، في التدريبات.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وزارة-الدفاع-الصينية-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-في-خليج-عمان-1074751444.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية

07:45 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 08:09 GMT 30.03.2023)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أن الجيش الصيني مستعد مع الجيش الروسي للدفاع المشترك عن العدالة الدولية.
وأشار المتحدث في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن الجيش الصيني مستعد لدعم الأمن الإقليمي والدولي مع الجيش الروسي، والمساهمة في خلق مجتمع مشترك للبشرية.
وأضاف المتحدث أن التدريبات المشتركة بين روسيا والصين وإيران عززت قدرة أساطيل الدول الثلاث على القيام بشكل مشترك بمهام عسكرية متنوعة في البحر.
جرت مناورات بحرية ثلاثية بمشاركة سفن حربية وسفن دعم من البحرية الروسية والجيش الصيني والقوات البحرية لجمهورية إيران في الفترة من 15 إلى 18 مارس/ آذار في بحر العرب بالقرب من ميناء لشحبهار الإيراني.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
وزارة الدفاع الصينية تعلن عن مناورات بحرية في خليج عمان بمشاركة إيران وروسيا
15 مارس, 06:50 GMT
وشاركت في المناورات حاملة صواريخ "Zircon" الأسرع من الصوت، الفرقاطة الأدميرال جورشكوف، في التدريبات.
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