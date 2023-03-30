https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-الصينية-تعلن-الاستعداد-للتعاون-مع-الجيش-الروسي-للدفاع-عن-العدالة-الدولية-1075312648.html

الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية

الدفاع الصينية تعلن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي بهدف الدفاع عن العدالة الدولية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أن الجيش الصيني مستعد مع الجيش الروسي للدفاع المشترك عن العدالة الدولية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T07:45+0000

2023-03-30T07:45+0000

2023-03-30T08:09+0000

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وأشار المتحدث في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن الجيش الصيني مستعد لدعم الأمن الإقليمي والدولي مع الجيش الروسي، والمساهمة في خلق مجتمع مشترك للبشرية.جرت مناورات بحرية ثلاثية بمشاركة سفن حربية وسفن دعم من البحرية الروسية والجيش الصيني والقوات البحرية لجمهورية إيران في الفترة من 15 إلى 18 مارس/ آذار في بحر العرب بالقرب من ميناء لشحبهار الإيراني.وشاركت في المناورات حاملة صواريخ "Zircon" الأسرع من الصوت، الفرقاطة الأدميرال جورشكوف، في التدريبات.

https://sputnikarabic.ae/20230315/وزارة-الدفاع-الصينية-تعلن-عن-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-روسيا-وإيران-في-خليج-عمان-1074751444.html

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