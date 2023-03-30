https://sputnikarabic.ae/20230330/السفير-الأمريكي-لدى-السودان-ينشر-صورة-سيارته-محطمة-بعد-تعرضه-لحادث-سير-1075331277.html
السفير الأمريكي لدى السودان ينشر صورة سيارته محطمة بعد تعرضه لحادث سير
السفير الأمريكي لدى السودان ينشر صورة سيارته محطمة بعد تعرضه لحادث سير
قال السفير الأمريكي لدى السودان، جون قودفري، إنه لم يتعرض لأذى جراء الحادث المروري الذي تعرض له أمس. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:36+0000
2023-03-30T13:36+0000
2023-03-30T13:36+0000
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وكتب السفير تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، شكر فيها الجميع على "عباراتهم الرقيقة التي عبرت عن قلقهم بعد حادث السيارة يوم أمس".ونشر السفير صورة لسيارته وهي محطمة جراء الحادث، وأكد أنه "لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك".ووجه السفير الشكر للأطباء "الذين اعتنوا بنا بعد الحادث وأكدوا أن أيا من إصاباتنا لم تكن خطيرة".ومساء أمس، أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم إصابة السفير جون جودفري واثنين من موظفي السفارة بجروح طفيفة بعد تعرضهم لحادث سير مساء الأربعاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الأمريكي لدى السودان ينشر صورة سيارته محطمة بعد تعرضه لحادث سير
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قال السفير الأمريكي لدى السودان، جون قودفري، إنه لم يتعرض لأذى جراء الحادث المروري الذي تعرض له أمس.
وكتب السفير تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، شكر فيها الجميع على "عباراتهم الرقيقة التي عبرت عن قلقهم بعد حادث السيارة
يوم أمس".
ونشر السفير صورة لسيارته وهي محطمة جراء الحادث، وأكد أنه "لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك".
ووجه السفير الشكر للأطباء "الذين اعتنوا بنا بعد الحادث وأكدوا أن أيا من إصاباتنا لم تكن خطيرة".
ومساء أمس، أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم إصابة السفير جون جودفري واثنين من موظفي السفارة
بجروح طفيفة بعد تعرضهم لحادث سير مساء الأربعاء.