https://sputnikarabic.ae/20230330/الصين-تحذر-واشنطن-بعد-زيارة-رئيسة-تايوان-1075336754.html

الصين تحذر واشنطن بعد زيارة رئيسة تايوان

الصين تحذر واشنطن بعد زيارة رئيسة تايوان

عبرت الصين، اليوم الخميس، عن احتجاجها الشديد على وصول رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T15:05+0000

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية، إن "الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الاتصال الرسمي بين أمريكا ومنطقة تايوان، وتعارض بشدة أي زيارة يقوم بها زعيم منطقة تايوان إلى الولايات المتحدة بأي اسم أو تحت أي ذريعة، وتعارض بشدة قيام الحكومة الأمريكية بأي شكل من أشكال الاتصال الرسمي مع منطقة تايوان".وأضافت: "في تجاهل للمبادرات الصينية القوية والتحذيرات المتكررة، أصرّت أمريكا على ترتيب ما يسمى بـ"العبور" لتساي إنغ ون للذهاب إلى الولايات المتحدة، وتحتج الصين بشدة وتدين ذلك".وأكدت أن "أمريكا وسلطات تايوان اتخذوا ترتيبات لمشاركة تساي إينغ ون في الأنشطة السياسية في الولايات المتحدة، واعتبرتها بمثابة "عبور" لرفع مستوى التبادلات الرسمية والعلاقات الجوهرية مع منطقة تايوان، وهذا ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، ويقوّض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها، ويرسل رسالة خاطئة بشكل خطير إلى الانفصاليين بشأن "استقلال تايوان".وتابعت: وواصلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "نحث أمريكا على الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والعمل على التزامها بعدم دعم "استقلال تايوان" أو "صينين" أو "صين واحدة ، وتايوان واحدة"، ووقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان، ووقف تطوير التبادلات الجوهرية مع المنطقة، ووقف المراوغة والتفريغ في مبدأ "صين واحدة".وختمت ماو نينغ تصريحاتها بأن "الصين ستواصل متابعة الوضع عن كثب، وحماية سيادتنا وسلامة أراضينا بحزم".ووصلت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في توقف قبل زيارات إلى جزر أمريكا الوسطى المتمتعة بالحكم الذاتي في غواتيمالا وبليز، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".وتقوم الرئيسة التايوانية برحلة دبلوماسية تستغرق 10 أيام إلى أمريكا الجنوبية والوسطى تشمل المرور عبر الولايات المتحدة.وهددت الصين، في وقت سابق، بالرد إذا التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي بالرئيسة التايوانية تساي إنغ وين خلال توقف مخطط له في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أي تحرك من هذا النوع سيكون "استفزازًا".وتأتي تلك الزيارة المرتقبة فيما بلغت التوترات بين بكين وواشنطن أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز الصين.وكثفت الصين من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/آب 2022.

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https://sputnikarabic.ae/20230330/رئيسة-تايوان-تصل-إلى-نيويورك-رغم-تحذيرات-الصين-1075309177.html

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