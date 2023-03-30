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https://sputnikarabic.ae/20230330/تكلفة-المعيشة-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075338476.html
تكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مؤشر تكلفة المعيشة هو مقياس نسبي لأسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف ارتياد المطاعم واستخدام وسائل النقل والمرافق وتكاليف الإسكان، ويتيح لك معرفة البلدان التي... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T15:36+0000
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قارن فريق "سبوتنيك" البيانات الخاصة بتكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط ترونها في المخطط المعلوماتي التالي:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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1920
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط

15:36 GMT 30.03.2023
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مؤشر تكلفة المعيشة هو مقياس نسبي لأسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف ارتياد المطاعم واستخدام وسائل النقل والمرافق وتكاليف الإسكان، ويتيح لك معرفة البلدان التي تكون فيها تكاليف المعيشة أرخص، وتلك التي تكون فيها التكاليف أعلى. يتم أخذ مستوى السعر في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) كقيمة مؤشر بنسبة 100%.
قارن فريق "سبوتنيك" البيانات الخاصة بتكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط ترونها في المخطط المعلوماتي التالي:
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
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