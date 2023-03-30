https://sputnikarabic.ae/20230330/تكلفة-المعيشة-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075338476.html
تكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مؤشر تكلفة المعيشة هو مقياس نسبي لأسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف ارتياد المطاعم واستخدام وسائل النقل والمرافق وتكاليف الإسكان، ويتيح لك معرفة البلدان التي... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T15:36+0000
2023-03-30T15:36+0000
2023-03-30T15:36+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075338331_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f92e381d81aa919d2e41996673363369.png
قارن فريق "سبوتنيك" البيانات الخاصة بتكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط ترونها في المخطط المعلوماتي التالي:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075338331_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7031ec3e66ec97684c8082873cd67f61.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تابعنا عبر
مؤشر تكلفة المعيشة هو مقياس نسبي لأسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف ارتياد المطاعم واستخدام وسائل النقل والمرافق وتكاليف الإسكان، ويتيح لك معرفة البلدان التي تكون فيها تكاليف المعيشة أرخص، وتلك التي تكون فيها التكاليف أعلى. يتم أخذ مستوى السعر في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) كقيمة مؤشر بنسبة 100%.
قارن فريق "سبوتنيك" البيانات الخاصة بتكلفة المعيشة في دول الشرقين الأدنى والأوسط ترونها في المخطط المعلوماتي التالي: