https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-عسكري-يوضح-أهمية-إلغاء-تفويض-الحرب-على-العراق-1075337390.html
خبير عسكري يوضح أهمية إلغاء تفويض الحرب على العراق
خبير عسكري يوضح أهمية إلغاء تفويض الحرب على العراق
نناقش في هذه الحلقة: أردوغان يؤكد أن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا؛ روسيا وإيران يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد؛ بعد 20... 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T15:05+0000
2023-03-30T15:05+0000
2023-03-30T15:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير عسكري يوضح أهمية إلغاء تفويض الحرب على العراق
خبير عسكري يوضح أهمية إلغاء تفويض الحرب على العراق
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، على إلغاء تفويضات 1991 و2002 للحرب في العراق، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في خطوة يُنظر إليها على أنها رمزية إلى حد كبير ولكنها مع ذلك حاسمة في استعادة حق الكونغرس الدستوري في تقرير متى ترسل الولايات المتحدة قواتها إلى المعركة.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، عماد علو:أنقرة تبدي استعدادها للعب دور الوسيط بين كييف وموسكوقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير عسكري يوضح أهمية إلغاء تفويض الحرب على العراق
15:05 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 15:09 GMT 30.03.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: أردوغان يؤكد أن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا؛ روسيا وإيران يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد؛ بعد 20 عاما من اجتياحها.. مجلس الشيوخ الأمريكي يسحب "الضوء الأخضر" لغزو العراق.
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، على إلغاء تفويضات 1991 و2002 للحرب في العراق، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في خطوة يُنظر إليها على أنها رمزية إلى حد كبير ولكنها مع ذلك حاسمة في استعادة حق الكونغرس الدستوري في تقرير متى ترسل الولايات المتحدة قواتها إلى المعركة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، عماد علو:
"هذا مؤشر إيجابي بالنسبة للشعب العراقي باعتبار أنه من الناحية القانونية لم يعد من حق أي رئيس أمريكي استخدام القوة المفرطة أو القوات المسلحة الأمريكية باتجاه الأراضي العراقية وإلحاق الأذى بالشعب العراقي كما كان سابقا".
أنقرة تبدي استعدادها للعب دور الوسيط بين كييف وموسكو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تعتزم ممارسة دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو:
"تركيا منذ البداية تحاول الموازنة بين الشرق والغرب، وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، ولديها القدرة على إطلاق مبادرة كونها أحد أعضاء الناتو وربما تكون مقبولة من الغرب، ولا صحة للأنباء التي تزعم أن أردوغان يريد تحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات".
التفاصيل في الملف الصوتي...