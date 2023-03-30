https://sputnikarabic.ae/20230330/عسكريون-متقاعدون-يعتصمون-أمام-مصرف-لبنان-المركزي-احتجاجا-على-تردي-الأوضاع-المعيشية-1075330622.html

عسكريون متقاعدون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

عسكريون متقاعدون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

اعتصم متقاعدون عسكريون وموظفون متقاعدون، أمام مصرف لبنان المركزي في العاصمة بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وللمطالبة برفع قيمة المعاش. 30.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-30T13:02+0000

2023-03-30T13:02+0000

2023-03-30T13:39+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال العميد المتقاعد من قوى الأمن الداخلي اللبناني، ماجد طربيه، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الاعتصام هو لرفض سرقة المعاشات التقاعدية من قبل المصارف".وأوضح العسكريون لـ"سبوتنيك"، أن "الاعتصام مستمر، لحين تحقيق المطالب؛ وأخذ وعد رسمي من الجهات المعنية بإعطائهم حقوقهم، ورفع رواتبهم لتتناسب مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار".وعبر عدد من العسكريون عن أوضاعهم المعيشية المتردية وقال أحدهم " أنا ميت من الجوع، راتبي 60 دولار فقط، الخسة بلغ سعرها 60 ألف ليرة، نحن جعنا"، وقال عسكري آخر" نحن عسكر ولسنا ميليشيات من حقنا أن نعيش بكرامة، خدمنا 30 عاما وأصبح عمرنا 60 عاما، أين نجد عمل؟".وأطلقت قوات الأمن اللبنانية، منذ أيام، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين في ساحة "رياض الصلح" بالعاصمة؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار الليرة اللبنانية.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الأسبوع الماضي، إن "حدة المواجهات اشتدت بين المتظاهرين، وأغلبيتهم من العسكريين المتقاعدين، وفرقة مكافحة الشغب المُكلفة بحماية مدخل السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح".ولفت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن المتظاهرين "أطلقوا صرخات الاستغراب، بسبب طريقة تعامل القوى الأمنية معهم، لا سيما وأن ما يجمعهم هو الانتماء إلى المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية".وأوضحت وسائل الإعلام، أن المحتشدين ضموا مئات من العسكريين المتقاعدين، بمشاركة عدد من نواب كتلة التغيير في البرلمان، ومجموعات من الناشطين فيما يعرف بـ"حراك 17 تشرين".وأشارت إلى أن عناصر من الجيش تقدمت نحو الشريط الشائك، ليشكلوا فاصلا بين المتظاهرين والقوى الأمنية؛ موضحة أنه، "لوحظ دخول المتظاهرين إلى ما وراء الشريط الشائك إلى الجهة اليمنى المؤدية إلى السرايا، وسط اشتداد رمي القنابل المسيلة".كما، "تم سماع صوت صفارات سيارات الإسعاف في المحيط، مع سقوط إصابات في صفوف المتظاهرين، وحالات إغماء من الطرفين".

https://sputnikarabic.ae/20230330/لبنان-مهدد-بالانقطاع-عن-العالم-1075324368.html

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