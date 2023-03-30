نائبة رئيس الدوما الروسي تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان
15:20 GMT 30.03.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 30.03.2023)
© Sputnik . Munzer Saidنائب رئيس "الدوما" تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا لأطفال السرطان
© Sputnik . Munzer Said
زارت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، ونائبة أمين اللجنة المركزية لحزب "روسيا الموحدة"، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الخميس، الهيئة العامة لمشفى تشرين الجامعي في محافظة اللاذقية السورية، وقدمت مساعدات طبية، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والطبية الروسية الواردة تباعاً إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن كوزنيتسوفا والوفد المرافق لها، زاروا مشفى تشرين الجامعي صباح اليوم، برفقة رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، حيث جالوا في أقسام المشفى واطلعوا على متطلباتها، من حيث التجهيزات الطبية، الأدوية، ورفدها بالخبرات المطلوبة.
وتم تقديم مساعدات طبية للمشفى لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة لتقديم مساعدات تتضمن هدايا للأطفال المصابين بالسرطان والذين يتلقون العلاج في قسم الأورام بالمشفى.
وقالت كوزنيتسوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ليست هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها سوريا، فقد كان لي زيارات سابقة تتعلق بحماية الأطفال ومساعدتهم"، معربة عن شكرها للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته لما يقدماه من دعم للجهود الروسية المبذولة في هذا الإطار.
© Sputnik . Munzer Saidنائب رئيس "الدوما" تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا لأطفال السرطان
نائب رئيس "الدوما" تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا لأطفال السرطان
© Sputnik . Munzer Said
وأضافت كوزنيتسوفا: "هذه المرة الأولى التي أزور فيها اللاذقية بسبب الزلزال، وقد قمنا بزيارة الهيئة العامة لمشفى تشرين الجامعي، واطلعنا على الأقسام وناقشنا مع مدير المشفى الصعوبات والمشاكل، وتوصلنا إلى أنه يوجد حاجة لتفعيل اللقاءات عبر الإنترنت لحل بعض المشاكل الطبية التي تواجه عمل المشفى".
وقالت: "إلى جانب المساعدات الطبية التي تم تقديمها اليوم، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، فإنه من المقرر أن تصل أجهزة ومعدات طبية قريباً إلى سوريا لدعم القطاع الصحي، بالإضافة لأغذية مخصصة للأطفال".
وأكدت كوزنيتسوفا استعداد بلادها الدائم لتقديم كافة الخبرات والمساعدات الطبية والأدوية لتذليل كافة العقبات والمخاطر التي تعيق عمل مشفى تشرين الجامعي، وبقية المستشفيات.
© Sputnik . Munzer Saidنائب رئيس "الدوما" تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا لأطفال السرطان
نائب رئيس "الدوما" تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا لأطفال السرطان
© Sputnik . Munzer Said
كما توجهت كوزنيتسوفا للأطباء الروس الذين يقدمون المساعدة في جميع الظروف، وشكرت أيضاً وزارة الدفاع الروسية التي تقدم المساعدات بشكل دائم.
من جهته، قال مدير الهيئة العامة لمشفى تشرين الجامعي الدكتور لؤي نداف لـ"سبوتنيك": "نحن في مشفى تشرين قمنا بتأمين أغلبية المستلزمات اللازمة والأدوية خاصة خلال كارثة الزلزال، لكننا بحاجة للمزيد"، مؤكداً أهمية المساعدات الروسية الطبية التي تساعد في هذا المجال، سواء كانت مستلزمات طبية، أدوية، مواد غذائية.
© Sputnik . Munzer Saidنائب رئيس "الدوما" تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا لأطفال السرطان
نائب رئيس "الدوما" تزور مشفى اللاذقية وتقدم مساعدات طبية وهدايا لأطفال السرطان
© Sputnik . Munzer Said
وبيّن نداف أن المساعدات الروسية التي تم تقديمها للمشفى تتضمن أدوية، مستلزمات طبية، مواد غذائية، بالإضافة لتسليم إدارة المشفى هدايا للأطفال سيتم تقديمها للأطفال المرضى في قسم الأورام.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" بأنه بالتزامن، تسلّمت مديرية الصحة في اللاذقية 2.2 طن من المساعدات الطبية الروسية، مقدمة من السفارة السورية في موسكو ومدينة نيجني نوفغورود.