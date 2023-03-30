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https://sputnikarabic.ae/20230330/وزير-الخارجية-الجزائري-يبحث-مع-أبو-الغيط-التعاون-بين-بلاده-والجامعة-العربية-1075331180.html
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أبو الغيط التعاون بين بلاده والجامعة العربية
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أبو الغيط التعاون بين بلاده والجامعة العربية
بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي التعاون بين الجزائر والجامعة. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T13:34+0000
2023-03-30T13:34+0000
العالم العربي
الجزائر
مكتب اتصال
الأمين العام للجامعة العربية
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وأفاد بيان وزارة الخارجية، بأن "الطرفين استعرضا علاقات التعاون بين الجزائر وجامعة الدول العربية وكذا آفاق تعزيز العمل العربي المشترك تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على معالجة هذه المواضيع في إطار التنسيق بين الأمانة العامة والممثلية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية.
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العالم العربي, الجزائر, مكتب اتصال, الأمين العام للجامعة العربية
العالم العربي, الجزائر, مكتب اتصال, الأمين العام للجامعة العربية

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أبو الغيط التعاون بين بلاده والجامعة العربية

13:34 GMT 30.03.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
© flickr.com / habib kaki
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بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي التعاون بين الجزائر والجامعة.
وأفاد بيان وزارة الخارجية، بأن "الطرفين استعرضا علاقات التعاون بين الجزائر وجامعة الدول العربية وكذا آفاق تعزيز العمل العربي المشترك تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

كما أشار البيان إلى أن الوزير الجزائري، عطاف، اغتنم هذه الفرصة لطرح موضوع متابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر، مشددا على أهمية تشكيل الآليات المتفق عليها بهذا الخصوص، لا سيما اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل من أجل نيل دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على معالجة هذه المواضيع في إطار التنسيق بين الأمانة العامة والممثلية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية.
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