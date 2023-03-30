6 مدن في روسيا تضم أكثر البحيرات روعة
مدينة سورتافالا لؤلؤة جمهورية كاريليا الروسية، والمطلة على الشاطئ الشمالي لبحيرة لادوغا الشهيرة.
تقع المدينة على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من عاصمة جمهورية كاريليا - بيتروزوفودسك.
يرتبط الاسم غير المعتاد بتاريخها الغني: في البداية كانت سورتافالا تنتمي إلى السويد، ثم إلى فنلندا، وفقط في القرن العشرين أصبحت أخيرًا جزءًا من روسيا الاتحادية.
مدينة سورتافالا لؤلؤة جمهورية كاريليا الروسية، والمطلة على الشاطئ الشمالي لبحيرة لادوغا الشهيرة.
تقع المدينة على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من عاصمة جمهورية كاريليا - بيتروزوفودسك.
يرتبط الاسم غير المعتاد بتاريخها الغني: في البداية كانت سورتافالا تنتمي إلى السويد، ثم إلى فنلندا، وفقط في القرن العشرين أصبحت أخيرًا جزءًا من روسيا الاتحادية.
منظر طبيعي شتوي في غابة مدينة سورتافالا بجمهورية كاريليا الروسية.
أثر ماضي المدينة في مظهرها الحالي، مما يعكس تقاليد العمارة الفنلندية. تقع المباني الأكثر إثارة للاهتمام في الجزء الشمالي من سورتافالا، من بينها مدرسة البنات السابقة ومنزل بيرغ ومبنى البلدية السابق. يمكنك أن تشعر وكأنك من الأرستقراطيين في القرن التاسع عشر من خلال ركوب قطار قديم من سورتافالا إلى روسكيالا.
منظر طبيعي شتوي في غابة مدينة سورتافالا بجمهورية كاريليا الروسية.
أثر ماضي المدينة في مظهرها الحالي، مما يعكس تقاليد العمارة الفنلندية. تقع المباني الأكثر إثارة للاهتمام في الجزء الشمالي من سورتافالا، من بينها مدرسة البنات السابقة ومنزل بيرغ ومبنى البلدية السابق. يمكنك أن تشعر وكأنك من الأرستقراطيين في القرن التاسع عشر من خلال ركوب قطار قديم من سورتافالا إلى روسكيالا.
مدينة شليسلبرغ الروسية: "جوزة" شديدة الصلابة على الأعداء.
تقع شليسلبرغ، أو"كي سيتي" بالألمانية، على ضفاف بحيرة لادوغا. هذه مدينة صغيرة ولكنها مشهورة في مقطاعة لينينغراد. يأتي معظم السياح إلى هنا من أجل قلعة أوريشيك، "الباستيل الروسي"، والتي يبلغ عمرها 700 عامًا هذا العام.
مدينة شليسلبرغ الروسية: "جوزة" شديدة الصلابة على الأعداء.
تقع شليسلبرغ، أو"كي سيتي" بالألمانية، على ضفاف بحيرة لادوغا. هذه مدينة صغيرة ولكنها مشهورة في مقطاعة لينينغراد. يأتي معظم السياح إلى هنا من أجل قلعة أوريشيك، "الباستيل الروسي"، والتي يبلغ عمرها 700 عامًا هذا العام.
برج قلعة أوريشيك في شليسلبورغ على ضفاف نهر نيفا.
خلال هذا الوقت، شاركت في العديد من الأحداث التاريخية - من حملة الإمبراطور الروسي بطرس الأول إلى السويد إلى القتال ضد الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). المدينة نفسها مثيرة للاهتمام أيضًا. تمثل المباني التاريخية منازل من القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. تضيف البوابات والجسور والقنوات الصناعية وإطلالة على نهر نيفا الرومانسية إلى المدينة. في مياه شليسلبرغ، يمكنك الذهاب للتجديف بالكاياك والتجديف بالكاياك واليخوت وصيد الأسماك في قناة القديمة لادوغا في أي وقت من السنة.
برج قلعة أوريشيك في شليسلبورغ على ضفاف نهر نيفا.
خلال هذا الوقت، شاركت في العديد من الأحداث التاريخية - من حملة الإمبراطور الروسي بطرس الأول إلى السويد إلى القتال ضد الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). المدينة نفسها مثيرة للاهتمام أيضًا. تمثل المباني التاريخية منازل من القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. تضيف البوابات والجسور والقنوات الصناعية وإطلالة على نهر نيفا الرومانسية إلى المدينة. في مياه شليسلبرغ، يمكنك الذهاب للتجديف بالكاياك والتجديف بالكاياك واليخوت وصيد الأسماك في قناة القديمة لادوغا في أي وقت من السنة.
مدينة غاليتش تعتبر بمثابة بطاقة بريدية لجمال روسيا القديمة
بحيرة غاليتش هي الأكبر في منطقة كوستروما. منذ أكثر من مائة ألف عام، أثناء ذوبان المياه الجليدية، تم تشكيل حوض البحيرة، نمت على شاطئه مدينة روسية قديمة في القرن الثاني عشر. الآن حول - محمية طبيعية "غاليتش". تقع مدينة غاليش على طول الساحل الجنوبي للبحيرة، وهي إحدى أقدم المدن في روسيا الاتحادية.
مدينة غاليتش تعتبر بمثابة بطاقة بريدية لجمال روسيا القديمة
بحيرة غاليتش هي الأكبر في منطقة كوستروما. منذ أكثر من مائة ألف عام، أثناء ذوبان المياه الجليدية، تم تشكيل حوض البحيرة، نمت على شاطئه مدينة روسية قديمة في القرن الثاني عشر. الآن حول - محمية طبيعية "غاليتش". تقع مدينة غاليش على طول الساحل الجنوبي للبحيرة، وهي إحدى أقدم المدن في روسيا الاتحادية.
بحيرة غاليتش شتاءً.
لطالما كانت مركزًا لصيد الأسماك. حافظت المدينة على منطقة "ريبنايا سلوبودا" - وهي منطقة عاش فيها ممثلو هذه المهنة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين بعيدًا عن بقية سكان المدينة. بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الأصلية، تشتهر منطقة سلوبودا بحقيقة أن "غاليفونيان أليمان" نشأت هنا - اللغة الفريدة للصيادين المحليين، التي يعرضها المرشدون للتعرف عليها.
هناك أهمية تاريخية خاصة أخرى للمدينة وهي أروقة التسوق التي بنيت في القرن التاسع عشر، والتي بقيت حاضرة في يومنا هذا ولا تزال تعمل. تل بالتشوغ يعتبر منصة المشاهدة الشهير، والذي يوفر إطلالة بانورامية على كل من غاليتش.
بحيرة غاليتش شتاءً.
لطالما كانت مركزًا لصيد الأسماك. حافظت المدينة على منطقة "ريبنايا سلوبودا" - وهي منطقة عاش فيها ممثلو هذه المهنة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين بعيدًا عن بقية سكان المدينة. بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الأصلية، تشتهر منطقة سلوبودا بحقيقة أن "غاليفونيان أليمان" نشأت هنا - اللغة الفريدة للصيادين المحليين، التي يعرضها المرشدون للتعرف عليها.
هناك أهمية تاريخية خاصة أخرى للمدينة وهي أروقة التسوق التي بنيت في القرن التاسع عشر، والتي بقيت حاضرة في يومنا هذا ولا تزال تعمل. تل بالتشوغ يعتبر منصة المشاهدة الشهير، والذي يوفر إطلالة بانورامية على كل من غاليتش.
روستوف الكبير: بحيرة صوفية
تقع مدينة روستوف القديمة على الضفة اليسرى لنهر نيرو، أكبر بحيرة للمياه العذبة في منطقة ياروسلافل. هذا النصب التذكاري للطبيعة هو واحد من الخزانات القليلة التي تعود إلى عهد ما قبل العصر الجليدي والتي بقيت وسط روسيا الاتحادية. المكان له شهرة صوفية: يُقال أن وحش بحيرة "لوخ نس" يعيش هنا، وهناك شائعات عن كنوز غارقة ومذبح وثني مخفي في إحدى الجزر. في الصيف، على بحيرة نيرو، يمكن للراغبين ركوب القوارب، والذهاب لصيد الأسماك، والمشاركة في التجديف بالكاياك، وفي الشتاء، ركوب الزلاجات والمنافسة في سباقات عربات الثلج.
روستوف الكبير: بحيرة صوفية
تقع مدينة روستوف القديمة على الضفة اليسرى لنهر نيرو، أكبر بحيرة للمياه العذبة في منطقة ياروسلافل. هذا النصب التذكاري للطبيعة هو واحد من الخزانات القليلة التي تعود إلى عهد ما قبل العصر الجليدي والتي بقيت وسط روسيا الاتحادية. المكان له شهرة صوفية: يُقال أن وحش بحيرة "لوخ نس" يعيش هنا، وهناك شائعات عن كنوز غارقة ومذبح وثني مخفي في إحدى الجزر. في الصيف، على بحيرة نيرو، يمكن للراغبين ركوب القوارب، والذهاب لصيد الأسماك، والمشاركة في التجديف بالكاياك، وفي الشتاء، ركوب الزلاجات والمنافسة في سباقات عربات الثلج.
منظر يطل على دير "سباسو-ياكوفليفسكي ديميترييف" من بحيرة نيرو.
تحتل روستوف مكانة مرموقة في قائمة مدن "الطوق الذهبي لروسيا" وغالبًا ما يُشار إليها على أنها مسقط رأس العمارة الروسية البدائية. أفضل مكان "لإعادة الضبط الأسطوري" هو كرملين روستوف. هنا، على أراضي محمية المتحف، توجد أكبر مجموعة من العناصر في روسيا ذات المينا - المينا المطبقة على ركيزة معدنية.
منظر يطل على دير "سباسو-ياكوفليفسكي ديميترييف" من بحيرة نيرو.
تحتل روستوف مكانة مرموقة في قائمة مدن "الطوق الذهبي لروسيا" وغالبًا ما يُشار إليها على أنها مسقط رأس العمارة الروسية البدائية. أفضل مكان "لإعادة الضبط الأسطوري" هو كرملين روستوف. هنا، على أراضي محمية المتحف، توجد أكبر مجموعة من العناصر في روسيا ذات المينا - المينا المطبقة على ركيزة معدنية.
بيلوزيورسك: إحياء السجل القديم
تقع مدينة بيلوزيرسك الروسية في منطقة فولوغدا على ضفة بحيرة بيلويه، وعلى اسمه سُميت المدينة حتى عام 1777، وبعد ذلك أصبحت "بيلوأوزيرو" كما في إحدى القصص الخيالية.
بيلوزيورسك: إحياء السجل القديم
تقع مدينة بيلوزيرسك الروسية في منطقة فولوغدا على ضفة بحيرة بيلويه، وعلى اسمه سُميت المدينة حتى عام 1777، وبعد ذلك أصبحت "بيلوأوزيرو" كما في إحدى القصص الخيالية.
فتاة على الأسوار الحجرية في مدينة بيلوزيرسك الروسية.
يعود أول ذكر للمدينة في حكاية السنوات الماضية إلى عام 862، مما يجعل بيلوزيورسك واحدة من أقدم المدن في روسيا. بحيرة "بيلويه" (بالروسية تعني أبيض) هي سابع أكبر بحيرة في أوروبا. هناك العديد من الإصدارات حول أصل الاسم، ولكن هناك حقيقة طبيعية: الجزء السفلي من الخزان مغطى بالطين الأبيض، والذي يشكل تعليقًا أثناء العاصفة. لذلك نرى المياه "البيضاء" في البحيرة. هنا بإمكان السائح أن يشحن طاقته من طبيعة الشمال الروسي العريق، ويستمتع بصيد الأسماك.
فتاة على الأسوار الحجرية في مدينة بيلوزيرسك الروسية.
يعود أول ذكر للمدينة في حكاية السنوات الماضية إلى عام 862، مما يجعل بيلوزيورسك واحدة من أقدم المدن في روسيا. بحيرة "بيلويه" (بالروسية تعني أبيض) هي سابع أكبر بحيرة في أوروبا. هناك العديد من الإصدارات حول أصل الاسم، ولكن هناك حقيقة طبيعية: الجزء السفلي من الخزان مغطى بالطين الأبيض، والذي يشكل تعليقًا أثناء العاصفة. لذلك نرى المياه "البيضاء" في البحيرة. هنا بإمكان السائح أن يشحن طاقته من طبيعة الشمال الروسي العريق، ويستمتع بصيد الأسماك.
بيرسلافل-زاليسكي: مكان للاسترخاء لجميع أفراد الأسرة
تقع مدينة بيرسلافل-زاليسكي الروسية على بعد 140 كيلومترًا من موسكو، في منطقة ياروسلافل على ضفاف بحيرة بليشييفو. يبلغ عمر المدينة حوالي ثلاثين ألف سنة! يجدر بك أن تبدأ الرحلة إلى المدينة من كاتدرائية التجلي، التي تم بناؤها في القرن الثاني عشر بأمر من يوري دولغوروكي، أمير روستوف سوزدال ودوق كييف الأكبر. كما تم هنا تعميد ألكسندر نيفسكي، أحد ابرز القادة العسكريين والسياسيين في روسيا القديمة.
بيرسلافل-زاليسكي: مكان للاسترخاء لجميع أفراد الأسرة
تقع مدينة بيرسلافل-زاليسكي الروسية على بعد 140 كيلومترًا من موسكو، في منطقة ياروسلافل على ضفاف بحيرة بليشييفو. يبلغ عمر المدينة حوالي ثلاثين ألف سنة! يجدر بك أن تبدأ الرحلة إلى المدينة من كاتدرائية التجلي، التي تم بناؤها في القرن الثاني عشر بأمر من يوري دولغوروكي، أمير روستوف سوزدال ودوق كييف الأكبر. كما تم هنا تعميد ألكسندر نيفسكي، أحد ابرز القادة العسكريين والسياسيين في روسيا القديمة.
بحيرة بليشييفو: ضواحي مدينة بيريسلافل-زاليسكي، حي بيريسلافل، مقاطعة بيريسلافل.
تم تصوير نبات بيريسلافل على شعار النبالة لمدينة بيريسلافل-زاليسكي - بعد كل شيء، قام بيريسلافل بتزويد بلاط أمراء موسكو بهذه السمكة اللذيذة منذ العصور القديمة. يمكنك المشي بصنارة صيد حتى الآن - للقبض على سمك الفرخ الأوروبى أو الراف. الآن فقط أصبح بيع سمكة بيريسلافل ممنوعا - فهي مدرجة في سجل الكتاب الأحمر، ولا يمكن صيدها.
الإمبراطور بطرس الأول أحب هذا المكان أيضا. فهنا، في القرن السابع عشر، قام ببناء أسطوله مع قاربه "فورتونا".
بحيرة بليشييفو: ضواحي مدينة بيريسلافل-زاليسكي، حي بيريسلافل، مقاطعة بيريسلافل.
تم تصوير نبات بيريسلافل على شعار النبالة لمدينة بيريسلافل-زاليسكي - بعد كل شيء، قام بيريسلافل بتزويد بلاط أمراء موسكو بهذه السمكة اللذيذة منذ العصور القديمة. يمكنك المشي بصنارة صيد حتى الآن - للقبض على سمك الفرخ الأوروبى أو الراف. الآن فقط أصبح بيع سمكة بيريسلافل ممنوعا - فهي مدرجة في سجل الكتاب الأحمر، ولا يمكن صيدها.
الإمبراطور بطرس الأول أحب هذا المكان أيضا. فهنا، في القرن السابع عشر، قام ببناء أسطوله مع قاربه "فورتونا".