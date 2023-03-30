6 مدن في روسيا تضم ​​أكثر البحيرات روعة

بحيرة غاليتش شتاءً.

لطالما كانت مركزًا لصيد الأسماك. حافظت المدينة على منطقة "ريبنايا سلوبودا" - وهي منطقة عاش فيها ممثلو هذه المهنة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين بعيدًا عن بقية سكان المدينة. بالإضافة إلى الهندسة المعمارية الأصلية، تشتهر منطقة سلوبودا بحقيقة أن "غاليفونيان أليمان" نشأت هنا - اللغة الفريدة للصيادين المحليين، التي يعرضها المرشدون للتعرف عليها.

هناك أهمية تاريخية خاصة أخرى للمدينة وهي أروقة التسوق التي بنيت في القرن التاسع عشر، والتي بقيت حاضرة في يومنا هذا ولا تزال تعمل. تل بالتشوغ يعتبر منصة المشاهدة الشهير، والذي يوفر إطلالة بانورامية على كل من غاليتش.