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الإمارات تلغي ترخيص فرع بنك "إم تي إس" الروسي في أبو ظبي

الإمارات تلغي ترخيص فرع بنك "إم تي إس" الروسي في أبو ظبي

قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إلغاء ترخيص فرع بنك "إم تي إس" الروسي، في العاصمة في أبو ظبي. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T09:54+0000

2023-03-31T09:54+0000

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أنه "تم اتخاذ هذا القرار، بعد النظر في الخيارات المتاحة، فيما يتعلق بالوضع الجديد لبنك إم تي إس؛ بالإضافة إلى مراعاة مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك".وسيحتاج البنك إلى "تقليص أنشطته، خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القرار، تحت إشراف البنك المركزي، وإغلاق الفرع".وأشارت الوكالة إلى أنه، خلال فترة التصفية، سيمنع الفرع من فتح حسابات جديدة والقيام بعمليات، باستثناء سداد الالتزامات المستحقة سابقاً؛ وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة الدفع الخاصة بالبنك المركزي على هذه الأغراض.ومُنح بنك "إم تي إس" رخصة لفتح فرع في أبو ظبي، العام الماضي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لدى المركزي الإماراتي؛ بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.وذكر المركزي الإماراتي في وقت سابق، أن البنك ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين، وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشرافه.وفي فبراير/شباط الماضي، أُدرج البنك الروسي في حزمة عقوبات غربية جديدة.

https://sputnikarabic.ae/20230324/الكرملين-الدول-الغربية-تمارس-ضغوطًا-قاسية-على-الدول-التي-لا-تنضم-إلى-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1075090757.html

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