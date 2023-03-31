https://sputnikarabic.ae/20230331/السلطات-السعودية-توصي-رعاياها-بتجنب-السفر-إلى-دولتين-أفريقيتين-1075376314.html
السلطات السعودية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى دولتين أفريقيتين
السلطات السعودية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى دولتين أفريقيتين
أوصت السلطات السعودية رعاياها بتجنب السفر إلى دولتني أفريقيتين بسبب تفشي أحد الفيروسات الخطيرة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T13:35+0000
2023-03-31T13:35+0000
2023-03-31T13:35+0000
أخبار السعودية اليوم
غينيا
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061883456_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_c407a20b9051fd0e25f0a2e3ab107e76.jpg
ووفق ما نقلته جريدة عكاظ عن "مصدر مسؤول" في هيئة الصحة العامة (وقاية)، فإن هاتين الدولتين هما جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة.وحول سبب هذه التوصية أوضح المسؤول أن السلطات الصحية في كل من جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة أعلنت رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ في البلدين.وأشار إلى أن هيئة الصحة العامة "تنصح الموجودين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية".طالع أيضا: السعودية تحذر رعاياها في الهند
https://sputnikarabic.ae/20220103/سفارة-السعودية-لدى-واشنطن-تغلق-أبوابها-وتحذر-رعاياها-في-3-ولايات-أمريكية-1054878932.html
غينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061883456_57:0:1297:930_1920x0_80_0_0_dad2f6fb9a053d16685195a415251355.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, غينيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, غينيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
السلطات السعودية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى دولتين أفريقيتين
تابعنا عبر
أوصت السلطات السعودية رعاياها بتجنب السفر إلى دولتني أفريقيتين بسبب تفشي أحد الفيروسات الخطيرة.