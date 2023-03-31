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https://sputnikarabic.ae/20230331/السلطات-السعودية-توصي-رعاياها-بتجنب-السفر-إلى-دولتين-أفريقيتين-1075376314.html
السلطات السعودية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى دولتين أفريقيتين
السلطات السعودية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى دولتين أفريقيتين
أوصت السلطات السعودية رعاياها بتجنب السفر إلى دولتني أفريقيتين بسبب تفشي أحد الفيروسات الخطيرة. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T13:35+0000
2023-03-31T13:35+0000
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ووفق ما نقلته جريدة عكاظ عن "مصدر مسؤول" في هيئة الصحة العامة (وقاية)، فإن هاتين الدولتين هما جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة.وحول سبب هذه التوصية أوضح المسؤول أن السلطات الصحية في كل من جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة أعلنت رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ في البلدين.وأشار إلى أن هيئة الصحة العامة "تنصح الموجودين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية".طالع أيضا: السعودية تحذر رعاياها في الهند
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أخبار السعودية اليوم, غينيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, غينيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

السلطات السعودية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى دولتين أفريقيتين

13:35 GMT 31.03.2023
© AFP 2023 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / -
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أوصت السلطات السعودية رعاياها بتجنب السفر إلى دولتني أفريقيتين بسبب تفشي أحد الفيروسات الخطيرة.
ووفق ما نقلته جريدة عكاظ عن "مصدر مسؤول" في هيئة الصحة العامة (وقاية)، فإن هاتين الدولتين هما جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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وحول سبب هذه التوصية أوضح المسؤول أن السلطات الصحية في كل من جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة أعلنت رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ في البلدين.

وتابع: لذلك فإن "(وقاية) توصي بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة لحين السيطرة على المرض".

وأشار إلى أن هيئة الصحة العامة "تنصح الموجودين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية".
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