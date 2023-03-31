https://sputnikarabic.ae/20230331/الصحة-العالمية-تعلن-انخفاض-إصابات-كورونا-بنسبة-27-والوفيات-39-1075357263.html
الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات "كورونا" بنسبة 27% والوفيات 39%
الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات "كورونا" بنسبة 27% والوفيات 39%
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد انخفض بنسبة 27%، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39%. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T08:04+0000
2023-03-31T08:04+0000
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وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت المنظمة، إنه في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، أصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 25 ألفا.وأضافت الصحة العالمية أنه تم الكشف عن معظم الإصابات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).وفي نفس الفترة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).ووفقا للمنظمة، تم تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6.887.000 حالة وفاة.
https://sputnikarabic.ae/20230317/منظمة-الصحة-العالمية-كورونا-في-2023-قد-يشكل-تهديدا-مماثلا-للإنفلونزا-1074857760.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات "كورونا" بنسبة 27% والوفيات 39%
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد انخفض بنسبة 27%، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39%.