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https://sputnikarabic.ae/20230317/منظمة-الصحة-العالمية-كورونا-في-2023-قد-يشكل-تهديدا-مماثلا-للإنفلونزا-1074857760.html
منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا
منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا
صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة "كوفيد-19" قد تشهد استقرارا خلال العام الجاري، ‏إلى درجة أنها ستشكل تهديدا مشابها لمرض الإنفلونزا.‏ 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T14:57+0000
2023-03-17T14:58+0000
مجتمع
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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وأعربت المنظمة عن ثقتها، في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، قائلة إنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.وصادفت نهاية الأسبوع الماضي، مرور 3 سنوات، منذ أن وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "جائحة"، على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل عدة أسابيع.وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي:وتابع: " كخطر على الصحة الفيروس سيستمر في حصد الأرواح، لكن أيضا كفيروس لا يعرقل مجتمعنا، وأعتقد أن ذلك سيحصل خلال العام الجاري".من ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي، إن "العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة".وأضاف: "إننا على ثقة من أننا سنكون قادرين في العام الجاري على القول إن فيروس "كورونا" المستجد قد انتهى، باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".
https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يأمل-بانتهاء-جائحة-كورونا-هذا-العام-1074701212.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, منوعات, العالم
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, منوعات, العالم

منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا

14:57 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 17.03.2023)
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
شعار منظمة الصحة العالمية
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
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صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة "كوفيد-19" قد تشهد استقرارا خلال العام الجاري، ‏إلى درجة أنها ستشكل تهديدا مشابها لمرض الإنفلونزا.‏
وأعربت المنظمة عن ثقتها، في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، قائلة إنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.
وصادفت نهاية الأسبوع الماضي، مرور 3 سنوات، منذ أن وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "جائحة"، على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل عدة أسابيع.
وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي:
"أعتقد أننا وصلنا إلى تلك النقطة، حيث يمكننا أن ننظر إلى "كوفيد-19" بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الإنفلونزا الموسمية".
وتابع: " كخطر على الصحة الفيروس سيستمر في حصد الأرواح، لكن أيضا كفيروس لا يعرقل مجتمعنا، وأعتقد أن ذلك سيحصل خلال العام الجاري".
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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من ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي، إن "العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة".
وأضاف: "إننا على ثقة من أننا سنكون قادرين في العام الجاري على القول إن فيروس "كورونا" المستجد قد انتهى، باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".
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