https://sputnikarabic.ae/20230317/منظمة-الصحة-العالمية-كورونا-في-2023-قد-يشكل-تهديدا-مماثلا-للإنفلونزا-1074857760.html
منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا
منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا
صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة "كوفيد-19" قد تشهد استقرارا خلال العام الجاري، إلى درجة أنها ستشكل تهديدا مشابها لمرض الإنفلونزا. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T14:57+0000
2023-03-17T14:57+0000
2023-03-17T14:58+0000
مجتمع
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
منوعات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104516/56/1045165656_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c743b2185103d2ebfff107dffee54857.jpg
وأعربت المنظمة عن ثقتها، في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، قائلة إنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.وصادفت نهاية الأسبوع الماضي، مرور 3 سنوات، منذ أن وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "جائحة"، على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل عدة أسابيع.وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي:وتابع: " كخطر على الصحة الفيروس سيستمر في حصد الأرواح، لكن أيضا كفيروس لا يعرقل مجتمعنا، وأعتقد أن ذلك سيحصل خلال العام الجاري".من ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي، إن "العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة".وأضاف: "إننا على ثقة من أننا سنكون قادرين في العام الجاري على القول إن فيروس "كورونا" المستجد قد انتهى، باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".
https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يأمل-بانتهاء-جائحة-كورونا-هذا-العام-1074701212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104516/56/1045165656_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6c586fca324a591036ecbb9186d67e63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, منوعات, العالم
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, منوعات, العالم
منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا
14:57 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة "كوفيد-19" قد تشهد استقرارا خلال العام الجاري، إلى درجة أنها ستشكل تهديدا مشابها لمرض الإنفلونزا.
وأعربت المنظمة عن ثقتها، في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، قائلة إنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.
وصادفت نهاية الأسبوع الماضي، مرور 3 سنوات، منذ أن وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "جائحة"، على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل عدة أسابيع.
وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية
، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي:
"أعتقد أننا وصلنا إلى تلك النقطة، حيث يمكننا أن ننظر إلى "كوفيد-19" بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الإنفلونزا الموسمية".
وتابع: " كخطر على الصحة الفيروس سيستمر في حصد الأرواح، لكن أيضا كفيروس لا يعرقل مجتمعنا، وأعتقد أن ذلك سيحصل خلال العام الجاري".
من ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي، إن "العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة".
وأضاف: "إننا على ثقة من أننا سنكون قادرين في العام الجاري على القول إن فيروس "كورونا" المستجد قد انتهى، باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا
".