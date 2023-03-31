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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/خبير-سوريا-التي-تقرر-توقيت-الحرب-وليس-إسرائيل-متى-تجرنا-إلى-الحرب-1075383714.html
خبير: سوريا التي تقرر توقيت الحرب وليس إسرائيل متى تجرنا إلى الحرب
خبير: سوريا التي تقرر توقيت الحرب وليس إسرائيل متى تجرنا إلى الحرب
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية": موسكو ومينسك تتفقان على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، القوات الأمريكية تقتل ثمانية أشخاص في ضربات انتقامية أخيرة... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T17:31+0000
2023-03-31T17:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: سوريا التي تقرر توقيت الحرب وليس إسرائيل متى تجرنا إلى الحرب
خبير: سوريا التي تقرر توقيت الحرب وليس إسرائيل متى تجرنا إلى الحرب
موسكو ومينسك تتفقان على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.حول هذا الموضوع تحدث الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طالب إبراهيم قائلا:القوات الأمريكية تقتل ثمانية أشخاص في ضربات انتقامية أخيرة في سوريا. وهذا ما علق عليه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن قائلا:السعودية توافق على الانضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك للحوار. عن هذا تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ركن حرب الدكتور سمير فرج قائلا:"سيبدأ الان صراع جديد في منطقة الخليج بين أمريكا التي لا تريد أن تفقد مكانها في الخليج وبين الصين التي تحاول أن تتقدم في المنطقة، ولكن هذا سيدفع أمريكا لاتخاذ خطوات إيجابية مع السعودية لإعادتها إلى الحضن الأمريكي".إسرائيل تواجه تهديدات وتحديات في كل الميادين من إيران إلى الضفة. عن ذلك علق الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد رفيق عوض قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: سوريا التي تقرر توقيت الحرب وليس إسرائيل متى تجرنا إلى الحرب

17:31 GMT 31.03.2023 (تم التحديث: 17:32 GMT 31.03.2023)
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: سوريا التي تقرر توقيت الحرب وليس إسرائيل متى تجرنا إلى الحرب
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية": موسكو ومينسك تتفقان على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، القوات الأمريكية تقتل ثمانية أشخاص في ضربات انتقامية أخيرة في سوريا، السعودية توافق على الانضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك للحوار، إسرائيل تواجه تهديدات وتحديات في كل الميادين من إيران إلى الضفة
موسكو ومينسك تتفقان على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
حول هذا الموضوع تحدث الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طالب إبراهيم قائلا:

"في الغرب توجد استراتيجيتان نوويتان، الأولى على شكل ضربات نووية صغيرة والثانية باللجوء إلى الضربات الاستراتيجية الشاملة، أما روسيا فهي الآن ترد للغرب بالاستراتيجية نفسها، وهي بإمكانها أن تلجأ إلى ضربات نووية تكتيكية محدودة للمقرات التي تدعم الحرب في أوكرانيا".

القوات الأمريكية تقتل ثمانية أشخاص في ضربات انتقامية أخيرة في سوريا. وهذا ما علق عليه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن قائلا:
"ما يجري في سوريا هو استهداف لـ قوى المقاومة والرد عليه هو حق مشروع تكفله لنا الأخلاق والعمل الإنساني والعالمي والديني والعمل الوطني".
السعودية توافق على الانضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون بصفة شريك للحوار. عن هذا تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ركن حرب الدكتور سمير فرج قائلا:
"سيبدأ الان صراع جديد في منطقة الخليج بين أمريكا التي لا تريد أن تفقد مكانها في الخليج وبين الصين التي تحاول أن تتقدم في المنطقة، ولكن هذا سيدفع أمريكا لاتخاذ خطوات إيجابية مع السعودية لإعادتها إلى الحضن الأمريكي".
إسرائيل تواجه تهديدات وتحديات في كل الميادين من إيران إلى الضفة. عن ذلك علق الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد رفيق عوض قائلا:

"الحكومة الإسرائيلية عادة ما تعظّم من شأن المخاطر الأمنية لأن إسرائيل تحتاج دائما إلى اختراع مشاعر الخوف من أجل الحصول على المساعدات والتطوير العسكري وبالمناسبة، هي تنجح بتعظيم المخاوف".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
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