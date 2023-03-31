https://sputnikarabic.ae/20230331/سيدة-تتحصل-على-رخصة-القيادة-بعد-إنفاق-أكثر-من-12-ألف-دولار-و-900-محاولة-1075377230.html
سيدة تتحصل على رخصة القيادة بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة
سيدة تتحصل على رخصة القيادة بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة
أنفقت سيدة من كوريا الجنوبية أكثر من 12ألف دولار على رخصة قيادتها ونجحت أخيرا في محاولتها رقم 960. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T13:48+0000
2023-03-31T13:48+0000
2023-03-31T13:48+0000
منوعات
رخصة قيادة
كوريا الجنوبية
امتحان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064109864_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3c96f50282740d79913955a079e9586c.jpg
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "شا سا سون" استحوذت على اهتمام عالمي في عام 2005 بسبب إصرارها على الحصول على رخصة قيادتها على الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة.وأضافت الصحيفة أن السيدة أجرت أول اختبار كتابي في أبريل 2005، ولكن بعد أن لم تنجح، حاولت مرة أخرى في اليوم التالي.وأصبحت السيدة سا سون كررت الاختبار كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث سنوات.ثم قللت ذلك إلى مرتين في الأسبوع حتى نجحت بعد 860 اختبارا كتابيا. بعد ذلك جاء الاختبار التطبيقي، والذي اجتازته بنجاح بعد مرور 100 محاولة.ذكرت الصحيفة أن سا سون دفعت نحو 13.5 ألف دولار للحصول على الرخصة.لم تتخل المرأة عن هدفها وقالت إنها بحاجة لتعلم القيادة من أجل مشروع بيع الخضار.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064109864_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e19e4f4d272f64949148d6c9b8df995e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رخصة قيادة, كوريا الجنوبية, امتحان
منوعات, رخصة قيادة, كوريا الجنوبية, امتحان
سيدة تتحصل على رخصة القيادة بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة
تابعنا عبر
أنفقت سيدة من كوريا الجنوبية أكثر من 12ألف دولار على رخصة قيادتها ونجحت أخيرا في محاولتها رقم 960.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "شا سا سون" استحوذت على اهتمام عالمي في عام 2005 بسبب إصرارها على الحصول على رخصة قيادتها على الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة.
وأضافت الصحيفة
أن السيدة أجرت أول اختبار كتابي في أبريل 2005، ولكن بعد أن لم تنجح، حاولت مرة أخرى في اليوم التالي.
وأصبحت السيدة سا سون كررت الاختبار كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث سنوات.
ثم قللت ذلك إلى مرتين في الأسبوع حتى نجحت بعد 860 اختبارا كتابيا. بعد ذلك جاء الاختبار التطبيقي، والذي اجتازته بنجاح بعد مرور 100 محاولة.
ذكرت الصحيفة أن سا سون دفعت نحو 13.5 ألف دولار للحصول على الرخصة.
لم تتخل المرأة عن هدفها وقالت إنها بحاجة لتعلم القيادة من أجل مشروع بيع الخضار.