https://sputnikarabic.ae/20230331/سيدة-تتحصل-على-رخصة-القيادة-بعد-إنفاق-أكثر-من-12-ألف-دولار-و-900-محاولة-1075377230.html

سيدة تتحصل على رخصة القيادة بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة

سيدة تتحصل على رخصة القيادة بعد إنفاق أكثر من 12 ألف دولار و 900 محاولة

أنفقت سيدة من كوريا الجنوبية أكثر من 12ألف دولار على رخصة قيادتها ونجحت أخيرا في محاولتها رقم 960. 31.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-31T13:48+0000

2023-03-31T13:48+0000

2023-03-31T13:48+0000

منوعات

رخصة قيادة

كوريا الجنوبية

امتحان

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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "شا سا سون" استحوذت على اهتمام عالمي في عام 2005 بسبب إصرارها على الحصول على رخصة قيادتها على الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة.وأضافت الصحيفة أن السيدة أجرت أول اختبار كتابي في أبريل 2005، ولكن بعد أن لم تنجح، حاولت مرة أخرى في اليوم التالي.وأصبحت السيدة سا سون كررت الاختبار كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث سنوات.ثم قللت ذلك إلى مرتين في الأسبوع حتى نجحت بعد 860 اختبارا كتابيا. بعد ذلك جاء الاختبار التطبيقي، والذي اجتازته بنجاح بعد مرور 100 محاولة.ذكرت الصحيفة أن سا سون دفعت نحو 13.5 ألف دولار للحصول على الرخصة.لم تتخل المرأة عن هدفها وقالت إنها بحاجة لتعلم القيادة من أجل مشروع بيع الخضار.

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منوعات, رخصة قيادة, كوريا الجنوبية, امتحان