https://sputnikarabic.ae/20230331/نشطاء-مغاربة-يحرقون-العلم-الإسرائيلي-تضامنا-مع-الفلسطينيين-في-يوم-الأرض-1075373173.html
نشطاء مغاربة يحرقون العلم الإسرائيلي تضامنا مع الفلسطينيين في يوم الأرض
نشطاء مغاربة يحرقون العلم الإسرائيلي تضامنا مع الفلسطينيين في يوم الأرض
نظم نشطاء مغاربة وقفة احتجاجية، في العاصمة الرباط، لدعم الفلسطيين، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T12:16+0000
2023-03-31T12:16+0000
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وحسب موقع "هسبريس" فإن الوقفة التي تم تنظيمها مساء أمس الخميس، في ساحة البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، أحرق المتظاهرون خلالها العلم الإسرائيلي.وتضمنت الوقفة التي تنوع المشاركون فيها بين اليمين واليسار المغربي، شعارات "تتمسك بالحق الفلسطيني، وتقول إنه "ليس للبيع"، وتدين "الاستسلام والخيانة"، و"إجرام إسرائيل وحلفائها" الذين ذكر منهم بالاسم الولايات المتحدة الأمريكية".الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" أحرق المشاركون فيها العلم الإسرائيلي، وأدانوا "الانغماس الرسمي في عملية التطبيع التي شملت كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والفلاحية والفنية والرياضية والأمنية والمخابراتية، في ظل استمرار وتعاظم جرائم الاغتيال والقتل في حق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وحوارة وجنين والقدس وغيرها"، وفق ما نقل الموقع المغربي.جدير بالذكر أن يوم الأرض الفلسطيني هو يوم يُحييه الفلسطينيون في الـ30 من مارس/ آذار من كلِ عام، وتَعود أحداثه للتاريخ نفسه من العام 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات.طالع أيضا: وثيقة سرية... صحيفة عبرية تكشف رغبة هرتزل في إقامة "دولة يهودية" في المغرب قبل فلسطين
https://sputnikarabic.ae/20221111/صحيفة-بوريطة-يؤكد-أن-علاقة-المغرب-بإسرائيل-لمصلحة-فلسطين-1070067231.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نشطاء مغاربة يحرقون العلم الإسرائيلي تضامنا مع الفلسطينيين في يوم الأرض
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نظم نشطاء مغاربة وقفة احتجاجية، في العاصمة الرباط، لدعم الفلسطيين، بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني.
وحسب موقع
"هسبريس" فإن الوقفة التي تم تنظيمها مساء أمس الخميس، في ساحة البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، أحرق المتظاهرون خلالها العلم الإسرائيلي.
11 نوفمبر 2022, 15:59 GMT
وتضمنت الوقفة التي تنوع المشاركون فيها بين اليمين واليسار المغربي، شعارات "تتمسك بالحق الفلسطيني، وتقول إنه "ليس للبيع"، وتدين "الاستسلام والخيانة"، و"إجرام إسرائيل وحلفائها" الذين ذكر منهم بالاسم
الولايات المتحدة الأمريكية".
الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" أحرق المشاركون فيها العلم الإسرائيلي، وأدانوا "الانغماس الرسمي في عملية التطبيع التي شملت كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والفلاحية والفنية والرياضية والأمنية والمخابراتية، في ظل استمرار وتعاظم جرائم الاغتيال والقتل في حق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وحوارة وجنين والقدس وغيرها"، وفق ما نقل الموقع المغربي.
يشار إلى أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أكدت أنه وبالتزامن مع تلك الوقفة يتم تنظيم وقفات في 38 مدينة أخرى بالشعار نفسه والمطالب ذاتها.
جدير بالذكر أن يوم الأرض الفلسطيني هو يوم يُحييه الفلسطينيون في الـ30 من مارس/ آذار من كلِ عام، وتَعود أحداثه للتاريخ نفسه من العام 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي
ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات.