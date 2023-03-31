https://sputnikarabic.ae/20230331/نقاط-ضعف-الناتو-في-الأزمة-الأوكرانية-1075374548.html
نقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
نقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
إذا استمر الصراع في أوكرانيا سيكون "الناتو" أمام خيارين بالنسبة لإمدادات الأسلحة والذخائر، أولهما وقف الإمدادات حتى يتم إنتاج أسلحة وذخائر جديدة مما يعني عجز... 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T12:57+0000
2023-03-31T12:57+0000
2023-03-31T12:57+0000
انفوجرافيك
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أما الخيار الثاني فهو استمرار الإمدادات حتى تنفد مخازنه وفي هذه الحالة ستصبح دوله غير قادرة على خوض أي حرب مستقبلية، وهو خطأ استراتيجي يمكن أن يصنع نهاية العديد من دول حلف شمال الأطلسي، كما سيصنع نهاية الحلف نفسه.
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انفوجرافيك, инфографика
نقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
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إذا استمر الصراع في أوكرانيا سيكون "الناتو" أمام خيارين بالنسبة لإمدادات الأسلحة والذخائر، أولهما وقف الإمدادات حتى يتم إنتاج أسلحة وذخائر جديدة مما يعني عجز أوكرانيا عن مواصلة القتال وانتهاء الصراع.
أما الخيار الثاني فهو استمرار الإمدادات حتى تنفد مخازنه وفي هذه الحالة ستصبح دوله غير قادرة على خوض أي حرب مستقبلية، وهو خطأ استراتيجي يمكن أن يصنع نهاية العديد من دول حلف شمال الأطلسي، كما سيصنع نهاية الحلف نفسه.